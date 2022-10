Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Microsoft Office esiste da tre decenni, ma ora sta scomparendo per la maggior parte delle persone. Dite ciao a Microsoft 365.

Se questo nome vi ricorda qualcosa, è perché dovrebbe farlo. Microsoft ha iniziato a ribattezzare il suo prodotto Office 365 in Microsoft 365 un paio di anni fa e ora sta arrivando il nome Office a cui siamo tutti abituati.

"Nei prossimi mesi, Office.com, l'applicazione mobile Office e l'applicazione Office per Windows diventeranno l'applicazione Microsoft 365, con una nuova icona, un nuovo look e ancora più funzioni", spiega Microsoft in una nuova FAQ sull'intero processo. I tempi non sono ancora definiti, almeno non pubblicamente, ma sappiamo che il nuovo Office.com inizierà ad essere distribuito nel novembre 2022. Inoltre, nel gennaio 2023 verranno lanciate le nuove app di Office per Windows e per dispositivi mobili, con le nuove icone e il nuovo look.

Microsoft afferma che non ci saranno modifiche al funzionamento degli account o dei prodotti e che Microsoft 365 includerà "Microsoft Teams, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive e molto altro ancora".

Per quanto riguarda l'app Microsoft 365, Microsoft afferma che gli utenti potranno contare su un feed che includerà contenuti basati sulle persone con cui lavorano e su ciò che effettivamente fanno all'interno di un'organizzazione.

Se Office sta diventando Microsoft 365, ciò non significa che il marchio stia scomparendo del tutto. The Verge osserva che Microsoft continuerà a vendere prodotti con il marchio Microsoft Office a consumatori e aziende con i piani Office 2021 e Office LTSC.

Scritto da Oliver Haslam.