Apple Music, Apple TV e le foto di iCloud arrivano sul PC

(Pocket-lint) - Microsoft ha confermato che alcune delle applicazioni e dei servizi più importanti di Apple arriveranno per la prima volta su Windows, tra cui Apple Music e Apple TV.

Le nuove app di Apple Music e Apple TV faranno il loro debutto sul Microsoft Store il prossimo anno, anche se si dice che le prime anteprime beta delle due app saranno disponibili prima. Le app consentiranno agli utenti di PC Windows di non dover più utilizzare iTunes per la musica, garantendo al contempo la disponibilità di tutte le funzioni di Apple Music.

L'arrivo di una nuova app per Apple TV è forse l'aggiunta più importante tra le due. Attualmente, chi vuole guardare i contenuti di Apple TV+ deve visitare un sito web e guardarli tramite browser, ma ora non più. O, almeno, non al momento del lancio dell'app.

Oltre alle due app, Microsoft ha anche confermato l'arrivo del supporto iCloud per l'app Foto su Windows 11. La nuova integrazione di iCloud consentirà di avere un'immagine più chiara e più chiara. La nuova integrazione con iCloud consentirà di visualizzare e modificare le foto della Libreria foto di iCloud all'interno dell'app Foto, cosa attualmente impossibile. L'integrazione sarà disponibile nei prossimi mesi.

Tutti questi cambiamenti sono importanti per chi vive la propria vita passando da un dispositivo Apple a uno Windows. Ora le persone con iPhone potranno vedere tutte le loro foto sul PC Windows senza dover fare i salti mortali, un grande miglioramento. Lo stesso vale per gli ascoltatori di Apple Music che negli ultimi anni si sono dovuti accontentare di iTunes.

