Come liberare spazio su disco in Windows

(Pocket-lint) - Se vi accorgete di avere poco spazio di archiviazione sul vostro computer Windows, ci sono diversi modi per ripulirlo e liberare spazio.

Ovviamente si può sempre acquistare un'unità aggiuntiva per aumentare lo spazio, ma se questa non è un'opzione, ci sono altre cose da fare.

Iniziare con la pulizia del disco

Windows dispone di uno strumento integrato chiamato Pulizia disco. È possibile utilizzare questo strumento per rimuovere i file scaricati, i rapporti di errore temporanei, i file temporanei di Internet e altro ancora.

Per utilizzare Pulizia disco, procedere come segue:

Aprire il menu Start facendo clic sul pulsante Start o sul tasto Windows della tastiera. Digitare Pulizia disco per cercare lo strumento Selezionare l'unità che si desidera pulire e fare clic su OK. Selezionare i file da eliminare e fare clic su OK. Ripetere la procedura e selezionare "pulisci i file di sistema" in basso Selezionare altri file da eliminare e fare clic su OK

La pulizia dei file di sistema può rimuovere i file di aggiornamento di Windows, i file di Microsoft Defender, i registri degli aggiornamenti e altro ancora.

Svuotare il cestino

Se avete eliminato dei file dal computer nel tentativo di liberare spazio, potreste aver trascurato il cestino.

Quando si eliminano i file in Windows, questi non vengono eliminati completamente ma vengono messi nel cestino. Questo è l'ideale se avete bisogno di recuperare i file che avete accidentalmente cancellato, ma i file nel cestino continuano a occupare spazio sul vostro computer. È possibile che il cestino sia pieno di file di grandi dimensioni che continuano a intasare il computer anche se si pensava di essersene liberati.

Per svuotare il cestino, fate clic con il tasto destro del mouse su di esso e fate clic su "svuota cestino".

Se volete essere un po' più attenti, fate clic con il tasto destro del mouse sul cestino e fate clic su "Apri". In questo modo è possibile vedere tutti i file eliminati in precedenza e verificare che siano soddisfacenti prima di eliminarli completamente e per sempre.

Modificare le impostazioni del cestino

Una volta svuotato il cestino, potrebbe essere utile modificare le impostazioni del cestino. Come standard, Windows riserva una certa quantità di spazio per i file nel cestino. Quando si raggiunge lo spazio massimo, Windows inizia a eliminare i file più vecchi nel cestino.

È possibile regolare la quantità di spazio che il cestino è in grado di contenere e quindi evitare che intasi il disco in futuro.

Per fare ciò:

Trovare il cestino sul desktop Fare clic con il tasto destro del mouse su di esso e fare clic su proprietà Selezionare una dimensione massima per il cestino (una dimensione inferiore significa che memorizzerà meno file prima di eliminarli completamente). Oppure fare clic su "Non spostare i file nel cestino. Rimuovi i file immediatamente quando vengono eliminati". Fare clic su OK

Ovviamente, questo spostamento può significare che non c'è modo di recuperare i file quando vengono eliminati. Fate quindi attenzione a queste impostazioni.

Rimuovere le applicazioni inutilizzate

Se utilizzate il vostro computer Windows da tempo, è probabile che abbiate installato molti programmi, alcuni dei quali probabilmente non vi servono più. Potreste trovare alcune applicazioni che non utilizzate regolarmente, che non usate da molto tempo o che occupano così tanto spazio da dover essere eliminate.

Un passo per liberare spazio sul computer Windows è disinstallare applicazioni e programmi. Per farlo, procedere come segue:

Aprire il menu Start facendo clic sul pulsante Start o sul tasto Windows della tastiera. Digitare Aggiungi o rimuovi programmi Fare clic per aprire l'applicazione Da qui verrà visualizzato un elenco delle applicazioni installate, che può essere filtrato in base alle dimensioni o alla data di installazione per vedere quali eliminare. Fare clic sui tre puntini su tutto ciò che non è necessario Fate clic su Disinstalla e seguite le ulteriori istruzioni visualizzate. Ripetere la procedura per qualsiasi altra applicazione non necessaria.

Spostare i file su un'unità esterna

Un'alternativa all'eliminazione dei file è spostarli su un'altra unità. Potrebbe essere un po' scontato, ma è possibile utilizzare un'unità SSD esterna per eseguire il backup dei file e rimuoverli dal computer Windows.

Questo richiede un acquisto aggiuntivo, ma il backup dei file conviene comunque e l'archiviazione potrebbe essere meglio dell'eliminazione.

La maggior parte delle unità di questo tipo richiede solo di collegare l'unità al PC con un cavo USB e di spostare i file che si desidera conservare dal computer Windows all'unità esterna.

Collegare l'unità al PC Aprire Esplora file Trovare i file che si desidera spostare Fare clic su CTRL+X per tagliare i file. Aprire l'unità esterna in Esplora risorse Premere CTRL+V per incollare i file sull'unità esterna.

In alternativa, con le due posizioni aperte in istanze diverse di File Manager, è possibile trascinare semplicemente i file da un'unità all'altra.

