Cosa c'è di nuovo nell'aggiornamento Windows 11 2022?

(Pocket-lint) - Microsoft sta distribuendo un importante aggiornamento di Windows 11 che include una serie di modifiche per rendere il sistema operativo ancora migliore.

Con queste modifiche l'azienda afferma di aver reso Windows 11 ancora più facile e sicuro da usare, aggiungendo strumenti per aiutare le persone a essere più creative e produttive e molto altro ancora.

Quali sono le novità di questi cambiamenti? Siamo qui per guidarvi attraverso le parti più significative dell'aggiornamento.

Modifiche al menu di avvio e alle impostazioni rapide

La facilità d'uso è una parte importante dell'aggiornamento Windows 11 2022. Microsoft afferma di aver lavorato per migliorare il menu Start, ma anche per rendere la ricerca più veloce, più accurata e più utile, oltre a modificare le Impostazioni rapide e aggiungere schede a Esplora file.

Il tutto con l'obiettivo di far sì che Windows capisca e anticipi le vostre esigenze.

Più opzioni di accessibilità

Un'altra parte del rendere Windows 11 più facile da usare è l'aggiunta di più impostazioni di accessibilità a Windows 11. Queste includono cose come il live a livello di sistema.

Queste includono elementi come le didascalie live a livello di sistema che vengono generate automaticamente da qualsiasi audio in riproduzione. Le didascalie in tempo reale non si interrompono più quando si riduce a icona l'applicazione che sta riproducendo l'audio, ma appaiono nella parte superiore dello schermo come impostazione predefinita. In questo modo è più facile per gli utenti lavorare in multitasking continuando a seguire l'audio.

Per le riunioni virtuali, le didascalie live di Windows 11 possono anche essere utilizzate per trascrivere la conversazione. In questo modo è facile seguire la conversazione e avere una registrazione di ciò che sta accadendo.

Anche Narrator è stato aggiornato per utilizzare voci dal suono più naturale grazie alla tecnologia text-to-speech all'avanguardia di Microsoft. Queste voci rispecchieranno il parlato naturale e renderanno più piacevole l'utilizzo di Narrator nella vita di tutti i giorni.

Microsoft ha dichiarato di aver lavorato anche per rendere l'esperienza di accesso vocale più accessibile e facile da usare. Ora, quando gli utenti utilizzano per la prima volta l'accesso vocale per controllare il computer con la voce, saranno guidati attraverso un'esercitazione interattiva. Sarà inoltre possibile ottenere un elenco completo dei possibili comandi vocali chiedendo "cosa posso dire?".

Sessioni di messa a fuoco

Questo aggiornamento di Windows 11 include anche una nuova esperienza chiamata sessioni Focus.

Quando è necessario concentrarsi su ciò che si sta facendo, è possibile utilizzare le sessioni di concentrazione e l'opzione Non disturbare per disattivare le fastidiose interruzioni delle notifiche, le app lampeggianti nella barra delle applicazioni e i badge della barra delle applicazioni.

Le sessioni di concentrazione funzionano anche con un timer che invita a fare delle pause e aiuta a migliorare la produttività.

Layout snap migliorati

I layout Snap sono una funzione molto apprezzata di Windows 11 che consente di ottimizzare il carico di lavoro per il multitasking.

Ora Microsoft sta rendendo i layout Snap più versatili. Funzioneranno in modo più efficace con la navigazione touch e anche con più schede del browser Microsoft Edge.

Per apparire al meglio durante le chiamate

Questo aggiornamento di Windows 11 include la fotocamera e gli effetti audio di Windows Studio, progettati per aiutarvi a dare il meglio di voi durante le videochiamate.

Questi utilizzano un'intelligenza artificiale avanzata per eliminare il rumore di fondo, inquadrare automaticamente l'utente sullo schermo, sfocare lo sfondo e aiutare a mantenere il contatto visivo.

Queste impostazioni sono disponibili in Microsoft Teams, ma sono presenti anche in tutto Windows e possono essere utilizzate anche in altre app di videochiamata.

Strumenti per creatori e giocatori

Microsoft afferma di voler fare di Windows il posto migliore per giocare (prendete quella Xbox!), ma vuole anche aiutare i creatori di giochi a esprimersi facilmente. Di conseguenza, Clipchamp è ora incluso in Windows 11 e rende semplice l'editing dei video di gioco.

L'aggiornamento Windows 11 2022 porta anche ottimizzazioni delle prestazioni per rendere l'esperienza di gioco ancora più fluida. Windows 11 avrà una latenza migliorata e altre utili funzioni come l'HDR automatico, una nuova app di calibrazione HDR e la frequenza di aggiornamento variabile anche per i giochi in finestra.

Sebbene sia possibile ottenere molti giochi per Windows tramite il Microsoft Store e GamePass, Microsoft vuole dare accesso a un numero maggiore di giochi. Per questo motivo sta estendendo l'Amazon Appstore Preview a più regioni e sta dando a un maggior numero di utenti l'accesso a oltre 20.000 app e giochi Android.

La barra dei giochi di Xbox è stata aggiornata e sarà presente anche una nuova barra del controller che consente di accedere ai giochi e ai launcher giocati di recente con un paio di clic o premendo il pulsante Xbox sul controller Xbox.

Schede in Esplora file

Con un mix di cambiamenti in arrivo in Windows 11, Microsoft aggiunge anche schede e altri miglioramenti a Esplora file.

Ora sarà possibile accedere rapidamente ai file e alle cartelle più importanti, appuntarli per un accesso rapido e persino visualizzare le informazioni sugli aggiornamenti dei file condivisi.

Come ottenere l'aggiornamento Windows 11 2022

L'aggiornamento Windows 11 2022 (noto anche come Windows 11, versione 22H2) sarà distribuito in modo graduale. Ciò consentirà a Microsoft di garantire la piena compatibilità e l'assenza di problemi. Per questo motivo dovrete aspettare, ma l'aggiornamento arriverà tramite Windows Updates.

Fate clic sul pulsante Start di Windows Cercate "Impostazioni di aggiornamento di Windows". Fare clic su per verificare la presenza di aggiornamenti

È inoltre possibile verificare lo stato di salute dell'aggiornamento corrente qui.

Scritto da Adrian Willings.