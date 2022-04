Come provare il servizio VPN gratuito nel browser Microsoft Edge

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Microsoft ha tranquillamente rivelato che sta aggiungendo un servizio gratuito di rete privata virtuale (VPN) al suo browser Edge. L'annuncio è stato avvistato in una pagina di supporto Microsoft. Chiamato Edge Secure Network, Microsoft sta ora testando il servizio VPN alimentato da Cloudflare. Alla fine, sarà rilasciato via etere al pubblico come parte di un aggiornamento di sicurezza.

Ecco tutto quello che devi sapere sul servizio VPN del browser Edge.

Edge Secure Network, quando è attivato, dovrebbe criptare il tuo traffico web. Ciò significa che i fornitori di servizi internet non possono raccogliere informazioni di navigazione che preferiresti fossero private. Il servizio VPN ti permetterà di nascondere la tua posizione, permettendoti di navigare sul web utilizzando un indirizzo IP virtuale. E, sì, dovresti essere in grado di utilizzare la VPN integrata nel browser Edge per accedere a contenuti bloccati nel tuo paese (come alcuni spettacoli di Netflix ).

Edge Secure Network sarà un servizio gratuito, e quindi ha alcune limitazioni. Per esempio, l'uso dei dati è limitato a 1GB al mese, e sarà necessario accedere a un account Microsoft per utilizzare la VPN. (Ironico?) Microsoft ha detto che la VPN è alimentata da Cloudflare, che raccoglierà informazioni di supporto e diagnostica dal servizio, ma l'azienda cancellerà definitivamente quei dati ogni 25 ore.

Edge Secure Network è ancora in fase di sviluppo e non ancora disponibile al pubblico per l'uso. Microsoft sta attualmente testando un'anteprima, che dovrebbe essere lanciata presto in uno dei canali Edge Insider per primo.

È possibile unirsi ai canali Insider di Edge da qui. Una volta che atterra in un canale Insider, è possibile provare una prima versione della VPN da:

Aprendo Edge. Andando su Impostazioni e altro. Cliccando su Rete sicura. Ti verrà quindi richiesto di accedere o creare un account Microsoft. Una volta fatto, un'icona a forma di scudo solido apparirà nella cornice del browser. Questo segnala che Edge Secure Network di Microsoft è ora attivato.

Edge Secure Network si spegnerà dopo aver chiuso il browser.

Microsoft è uno dei tanti browser che offrono un servizio VPN. Opera ne ha uno gratuito, mentre Mozilla e Chrome hanno servizi VPN a pagamento, per esempio.

Scritto da Maggie Tillman.