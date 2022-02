Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Microsoft sta rilasciando il suo primo grande aggiornamento a Windows 11 e include un'anteprima pubblica (solo negli Stati Uniti) delle app Android su Windows 11.

Questo ultimo aggiornamento include in realtà una serie di nuove aggiunte, da un blocco note riprogettato e app Media Player a miglioramenti nella barra delle applicazioni. Ma l'anteprima pubblica delle app Android su Windows 11 è forse la più notevole perché consentirà di installare app dall'Appstore di Amazon. È un numero inferiore di app Android rispetto al Google Play Store, ma è comunque interessante.

In effetti, questa versione anticipata offre oltre 1.000 app, comprese le app Audible e Kindle di Amazon, nonché titoli di terze parti. Per iniziare con l'anteprima, apri e aggiorna Microsoft Store (fai clic su Ottieni aggiornamenti in Microsoft Store > Libreria), quindi cerca i tuoi titoli preferiti o esplora la raccolta di app e giochi Android di Microsoft e scaricali tramite Amazon Appstore.

Un altro importante cambiamento riguarda la barra delle applicazioni: l'ora e la data saranno finalmente disponibili su più monitor. Anche il widget meteo è tornato e nella barra delle applicazioni è presente una nuova funzionalità di attivazione/disattivazione dell'audio per le chiamate di Microsoft Teams. Puoi anche condividere rapidamente lo schermo di un'app o di una finestra specifica direttamente dalla barra delle applicazioni durante una chiamata di Microsoft Teams. Per quanto riguarda le app di Windows 11 riprogettate, Blocco note ora include l'annullamento in più passaggi, un'interfaccia di ricerca aggiornata e il supporto per la modalità oscura, mentre l'app Media Player sostituisce Groove Music con un nuovo design.

Microsoft promette più funzionalità in arrivo per Windows 11, oltre all'aggiornamento annuale. Quest'anno sta anche testando funzionalità sperimentali, come adesivi per sfondi e una modalità tablet aggiornata.

Scritto da Maggie Tillman.