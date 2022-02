Microsoft Teams avrà presto l'integrazione con LinkedIn e OneDrive

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Microsoft sta lavorando a più aggiornamenti per Microsoft Teams che includono nuove integrazioni con LinkedIn e OneDrive. L'azienda sta lavorando regolarmente all'aggiornamento di Teams per renderlo più intuitivo, ora la roadmap di Microsoft 365 mostra che ne arriveranno di più in futuro.

Uno di questi aggiornamenti pianificati include un'integrazione intelligente con LinkedIn. Ciò consentirà agli utenti di Microsoft Teams di vedere il profilo LinkedIn del collega durante una chat individuale. Questo sarà chiaramente utile quando gli utenti fanno parte di una grande organizzazione e alcune conoscenze saranno utili per riunioni o team building.

Questa integrazione dovrebbe aggiungere una scheda LinkedIn al pannello della chat per informazioni a colpo d'occhio su tutte le cose importanti che normalmente vedresti su LinkedIn. Dopotutto LinkedIn è un prodotto Microsoft, quindi questa integrazione ha perfettamente senso e sarà un'aggiunta gradita per molti.

Oltre a questo cambiamento, Microsoft sta anche lavorando per una più stretta integrazione con OneDrive. Se utilizzi OneDrive for business, potrai visualizzare i tuoi file più facilmente.

Microsoft afferma che in OneDrive sta aggiungendo una sezione "I tuoi team" che consentirà agli utenti di trovare e lavorare facilmente con tutti i file in Microsoft Teams. Ciò sarà utile quando hai condiviso file in Teams ma hai dimenticato dove erano originariamente condivisi e devi recuperarli di nuovo.

Queste modifiche sono attualmente sulla tabella di marcia e dovrebbero arrivare ad un certo punto nell'aprile 2022.

Scritto da Adrian Willings.