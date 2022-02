Il Metaverse riguarda essenzialmente i giochi, afferma il capo di Microsoft

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Molte aziende sembrano concentrarsi sul Metaverso e su cosa potrebbe significare per il futuro di Internet. Microsoft , naturalmente, ne è molto entusiasta.

Satya Nadella, CEO di Microsoft, ha rivelato che il piano della società per l' acquisizione di Activision Blizzard era in parte motivato dal Metaverse. Questo e una motivazione per creare "la prossima Internet".

Al momento dell'annuncio dell'acquisizione, la società ha dettagliato la logica alla base:

"Questa acquisizione accelererà la crescita dell'attività di gioco di Microsoft su dispositivi mobili, PC, console e cloud e fornirà elementi costitutivi per il metaverso".

Satya Nadella, presidente e CEO ha ulteriormente ampliato "Il gioco è la categoria più dinamica ed eccitante dell'intrattenimento su tutte le piattaforme oggi e svolgerà un ruolo chiave nello sviluppo delle piattaforme metaverse..."

Ora in un'intervista al Financial Times , Nadella ha parlato ulteriormente della visione dell'azienda per il futuro:

"Metaverse riguarda essenzialmente la creazione di giochi... Si tratta di essere in grado di inserire persone, luoghi, cose [in] un motore fisico e quindi avere tutte le persone, i luoghi, le cose nel motore fisico in relazione tra loro. Io e te presto siederemo sul tavolo di una sala conferenze con i nostri avatar o i nostri ologrammi o persino superfici 2D con audio surround. Indovina un po'? Il luogo in cui lo facciamo da sempre... è il gioco."

"E quindi, il modo in cui ci avvicineremo anche al lato del sistema di ciò che costruiremo per il metaverso è, essenzialmente, democratizzare la costruzione del gioco... e portarlo a chiunque voglia costruire qualsiasi spazio e avere essenzialmente, persone, luoghi, [e] cose digitalizzate e relazionate tra loro con la loro presenza corporea".

"Per me, essere bravissimo nella creazione di giochi ci dà il permesso di costruire questa prossima piattaforma, che è essenzialmente la prossima Internet..."

Sembra che il piano per il futuro sia interessante. E che è mettere "tu" nel gioco e nel Metaverso.

Scritto da Adrian Willings.