Task Manager di Windows potrebbe finalmente ottenere la modalità oscura (e più aggiornamenti)

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sembra che Microsoft lavori costantemente per migliorare Windows 11 e uno dei recenti aggiornamenti su cui la società sta lavorando è l'aggiornamento di Task Manager.

Queste modifiche sono state scoperte nella build Windows Insider di Windows 11 e danno un'idea di cosa accadrà nei futuri aggiornamenti per il sistema operativo.

Naturalmente, poiché le modifiche riguardano Windows 11, Task Manager viene revisionato utilizzando elementi di design simili e familiari. Questi elementi includono varie cose, nonché l'effetto Mica traslucido dall'aspetto moderno che ti consente di vedere i colori di altre app o il tuo desktop che sanguina attraverso l'app. Otterrà anche una barra laterale e una visualizzazione a schede.

Una delle modifiche più semplici ma probabilmente più gradite è l'aggiunta di una modalità oscura per l'app per rendere più facile per i tuoi occhi.

Accumula ricompense e vantaggi su tutte le tue carte esistenti con questa Curve Mastercard Di Pocket-lint International Promotion · 27 ottobre 2021 Questo brillante sistema ti farà risparmiare tempo e fatica ogni volta che paghi.

L'utente di Twitter @FireCubeStudios ha pubblicato alcune immagini che mostrano la build di sviluppo per darci un'anteprima di ciò che sta arrivando.

Immagini più complete di varie sezioni nel nuovo Fluent Design Task Manager con intestazione moderna. #Windows11 #FluentDesign pic.twitter.com/DHJ8pKAdIN — FireCube (@FireCubeStudios) 19 gennaio 2022

Al momento è un gioco in attesa fino al lancio delle modifiche al lancio di Task Manager. Se sei sull'ultima build di sviluppo, tuttavia, puoi accedervi e FireCube fornisce alcuni suggerimenti su come farlo qui se sei appassionato.

Siamo certamente entusiasti dei cambiamenti e non vediamo l'ora che appaiano.

Scritto da Adrian Willings.