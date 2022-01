Microsoft potrebbe consentirti di seguire presto gli YouTuber in Edge

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sembra che Microsoft stia lavorando ad alcuni aggiornamenti al suo browser Edge che includono la possibilità di seguire YouTuber direttamente dal tuo browser.

Con le build Canary più recenti del browser Edge, l'azienda ha aggiunto una funzionalità che include un'integrazione "followable web". Questo sistema ti consente di seguire facilmente gli YouTuber direttamente dal tuo browser.

Questo è stato originariamente notato da Redditor Leopeva64 che ha visto che un nuovo pulsante Segui era apparso sulla barra degli indirizzi di Bing durante la navigazione su YouTube. Facendo clic sul pulsante Segui, l'utente può aggiungerli alle raccolte in Microsoft Edge . Dopo aver aggiunto vari creatori alla tua raccolta, sarai quindi in grado di vedere i loro post recenti nella raccolta.

Al momento è chiaramente ancora nelle prime fasi di sviluppo in quanto è solo nelle build degli sviluppatori Canary e inoltre non supporta ancora tutti gli YouTuber. È interessante vedere Microsoft lavorare su strumenti come questo per aiutarti a trovare e seguire i tuoi contenuti preferiti con facilità.

Il pulsante Segui è essenzialmente un nuovo sistema simile a RSS, ma per seguire YouTuber piuttosto che blogger o editori. Anche Google ha sperimentato modi per consentire agli utenti di seguire i creatori di contenuti direttamente anche nel suo browser. Entrambe le società sembrano determinate a rendere semplice per te essere in grado di tenerti aggiornato con i tuoi creatori di contenuti preferiti con facilità.

Al momento non ci sono notizie ufficiali su quando la nuova funzionalità potrebbe essere lanciata completamente al pubblico, ma potrebbe essere solo una questione di tempo.

Scritto da Adrian Willings.