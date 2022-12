Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Instagram ha un modo in-app per creare un highlight condivisibile che ricordi ai vostri follower cosa avete fatto nel 2022. È un po' come Wrapped di Spotify, ma per i contenuti di Instagram.

L'anno scorso questa funzione si chiamava 2021 Playback e permetteva di condividere i momenti salienti come Storia, ma quest'anno è un modello Reels.

Per rendere le cose ancora più eccitanti, i Recap Reels per il 2022 presentano la narrazione di star come Bad Bunny, DJ Khaled e la star di Stranger Things Priah Ferguson.

Ecco come realizzarne uno:

Come creare un Recap Reel di Instagram 2022

La funzione Recap 2022 si sta diffondendo gradualmente, quindi se non la vedete ancora, non fatevi prendere dal panico: probabilmente apparirà nei prossimi giorni.

Quando arriverà, apparirà nella pagina iniziale dell'app di Instagram. Nella parte superiore della pagina sarà presente un messaggio che dice "Crea la tua bobina di riepilogo 2022".

In alternativa, è possibile accedere al modello manualmente seguendo i passaggi seguenti:

Andare alla scheda Reels toccando l'icona play in basso al centro dello schermo. Toccare l'icona della telecamera in alto a destra Scorrere il testo nella parte inferiore dello schermo verso sinistra per accedere ai modelli. Scegliere il modello 2022 Recap e seguire le istruzioni sullo schermo.

Ecco fatto, è tutto pronto. Ora è il momento di mettersi al lavoro per creare dei bei filmati per il riepilogo del 2023.

