(Pocket-lint) - Instagram ha annunciato una serie di funzioni di condivisione migliorate, alcune delle quali saranno immediatamente familiari agli utenti di altre applicazioni di alto profilo.

Sebbene Instagram abbia annunciato una manciata di funzioni, tutte riguardano la condivisione di contenuti in modi nuovi, a partire dalle Note. Questa funzione è molto simile allo Stato di WhatsApp e permette di aggiungere al proprio profilo un breve messaggio che può essere utilizzato per dire come ci si sente e altro ancora.

Quando diciamo breve, intendiamo proprio questo: Instagram limita le note a soli 60 caratteri. Le note appaiono in cima alla casella di posta degli amici e solo per 24 ore. Dopo di che, spariscono.

Un'altra modifica è in realtà una coppia di funzioni in arrivo nelle Storie. Per la prima volta gli utenti possono invitare le persone a partecipare a Aggiungi il tuo nelle Storie, mentre le Storie Candide sono un'altra aggiunta che risulterà familiare. È come BeReal e le persone ricevono notifiche per condividere "una candid" con i loro amici. Proprio come BeReal, anche le candid sono visibili solo alle persone che le condividono.

Dite loro cosa vi passa per la testa



Condividete i vostri pensieri con Note - e vedete cosa fanno i vostri amici pic.twitter.com/6mbSz0UGPx- Instagram (@instagram) 13 dicembre 2022

Oltre a tutto questo, i profili di gruppo permetteranno presto di creare e unirsi a gruppi di persone sotto un unico profilo. Anche le raccolte collaborative saranno un nuovo modo per connettersi con gli amici in base a un interesse condiviso. Le persone potranno salvare i post in una raccolta collaborativa in un gruppo o in un DM individuale.

Sono molte le novità di Instagram in questo momento e, sebbene la maggior parte di esse sia già disponibile, alcune sono ancora in fase di test. Per saperne di più su ciò che Instagram ha in serbo per voi, consultate anche il post di annuncio che trovate qui sotto.

