Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nel tentativo di contrastare TikTok, Instagram permette ai suoi utenti di aggiungere musica alle loro Storie di Instagram. Offre persino un'intera libreria di musica su licenza. La maggior parte degli utenti ha attualmente accesso a questa libreria (anche se, secondo la pagina di supporto di Instagram, alcuni account aziendali e tipi di post non vi hanno accesso). Ecco come trovare la libreria musicale di Instagram e come aggiungere musica alla propria Storia di Instagram.

Come aggiungere musica alla vostra Storia di Instagram

È possibile trovare la libreria musicale di Instagram scorrendo verso l'alto dalla storia appena catturata e selezionando l'adesivo musicale nelle Storie.

Primo passo: Catturare una foto o un video per la vostra Storia

Per catturare una foto o un video per la vostra Storia, aprite l'ultima versione dell'app Instagram per Android e iPhone e seguite questi passaggi:

Toccare + in alto o scorrere il dito verso destra in un punto qualsiasi del Feed. Scorrere fino a Storia in basso. Toccare o nella parte inferiore dello schermo per scattare una foto o toccare e tenere premuto per registrare un video.

Per scegliere una foto o un video dalla galleria del telefono o dal rullino fotografico, passare il dito verso l'alto in un punto qualsiasi dello schermo. Potrebbero essere visualizzati suggerimenti della galleria per aiutarvi a scegliere cosa condividere.

Secondo passo: Vai all'adesivo musicale

Dopo aver catturato una foto o un video per la vostra storia, potete usare strumenti creativi, come la musica, per modificarla prima di condividerla. Per aggiungere musica alla vostra storia, dovete prima trovare l'adesivo musicale.

Durante l'anteprima della storia prima della condivisione, toccare l'icona Adesivo in alto. Cercare la musica. Selezionare l'adesivo musicale che appare (ha il simbolo di una forma d'onda nell'icona).

Se non si vede l'adesivo musicale nelle Storie, assicurarsi che l'app sia aggiornata all'ultima versione visitando l'App Store o il Google Play Store. L'adesivo musicale è disponibile per la maggior parte degli utenti.

Terzo passo: Trovare la musica che si desidera utilizzare

Se avete accesso all'adesivo musicale di Instagram, potete trovare le canzoni da utilizzare nella libreria di musica autorizzata di Instagram.

All'interno dell'adesivo musicale, cercate un brano. Toccare quella desiderata. È possibile modificare la parte della canzone che si desidera riprodurre nella storia. Passare il dito verso sinistra per visualizzare tutti gli effetti e selezionare quello che si desidera utilizzare. Al termine, toccare Fatto.

Quarto passo: Condividere la storia

Una volta aggiunta la musica alla foto o al video e pronti a condividerla nelle Storie di Instagram, basta toccare La tua storia in basso a sinistra nella schermata di anteprima. Il gioco è fatto!

Volete saperne di più?

Consultate l'intera guida separata di Pocket-lint sulle Storie di Instagram: Cosa sono le Storie di Instagram e come funzionano?

Scritto da Maggie Tillman.