Presto sarà più facile passare dal profilo Facebook a quello Instagram

(Pocket-lint) - Meta sta testando nuovi strumenti per semplificare la vita a chi gestisce più account Facebook e Instagram per usi diversi.

L'azienda ha annunciato l'aggiunta del Centro account a entrambe le app. In questo modo gli utenti potranno passare più facilmente dagli account personali a quelli aziendali e di marca. L'ideale se si cerca di gestire più cose per uso personale o per scopi commerciali.

In futuro, sarà possibile vedere quando si ricevono notifiche per ogni app, poiché saranno comodamente visualizzate in un unico posto. Ma soprattutto, sarà possibile passare da un'app all'altra con maggiore facilità.

Stiamo introducendo nuove funzionalità che rendono più facile creare, passare da un profilo all'altro e ricevere notifiche per più profili su @facebook e @instagram.https://t.co/JN1GXSPrFv pic.twitter.com/nztXYOoCMf- Meta Newsroom (@MetaNewsroom) 26 settembre 2022

SuInstagram è possibile passare da un account all'altro già da un po', ma presto dovrebbe essere più facile fare lo stesso anche su Facebook. Inoltre, sarà possibile passare più facilmente da Facebook a Instagram.

Meta ha dichiarato che il nuovo strumento è in fase di test sul web e su iPhone Apple e smartphone Android. Tuttavia, per il momento si tratta solo di un test e bisognerà aspettare che si diffonda.

L'azienda sta anche cercando di rendere il processo il più semplice possibile. E allo stesso tempo di garantire la sicurezza dei vostri account. Se si attiva l'autenticazione a due fattori su Facebook, sia Facebook che Instagram saranno protetti. Verrete inoltre avvisati quando verranno creati nuovi account utilizzando anche il vostro account principale.

