Come eliminare definitivamente il vostro account Instagram

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - State cercando di eliminare il vostro Instagram ma non riuscite a trovare l'opzione? Non preoccupatevi. Pocket-lint vi spiega come fare in questa guida. Ricordate che quando cancellate il vostro account, il vostro profilo, le foto, i video, i commenti, i like e i follower saranno rimossi in modo permanente. Potete invece scegliere di disattivare il vostro account. Ma non è di questo che stiamo parlando. Si tratta di come eliminare il vostro account Instagram una volta per tutte.

La prima cosa da fare è accedere al proprio account Instagram per richiedere l'eliminazione permanente del proprio account Instagram. Una volta effettuato l'accesso, è possibile richiedere l'eliminazione permanente da Instagram.com su un browser mobile o un browser desktop. Oppure, è possibile farlo dall'app Instagram per iPhone. Una volta eliminato l'account, è possibile iscriversi nuovamente con lo stesso nome utente, purché non sia stato preso da una nuova persona su Instagram.

Andate su Instagram.com nel vostro browser e accedete al vostro account Instagram. Andate alla pagina Elimina il tuo account da un browser mobile o da un computer. Selezionate un'opzione dal menu "Perché vuoi eliminare [nome account]?" e reinserite la password. L'opzione per eliminare definitivamente l'account apparirà solo dopo aver selezionato un motivo e inserito la password. Fare clic o toccare Elimina [nome utente].

Aprite l' app Instagram sul vostro iPhone e accedete al vostro account Instagram. Toccate Profilo o l'immagine del profilo in basso a destra per accedere al vostro profilo. Toccare Altre opzioni in alto a destra, quindi toccareImpostazioni. Toccare Account, quindi toccare Elimina account in basso. Toccare Elimina account, quindi toccare Continua a eliminare l'account. Selezionare un'opzione da "Perché si desidera eliminare [nome account]?" e reinserire la password. L'opzione per eliminare definitivamente l'account apparirà solo dopo aver selezionato un motivo e inserito la password. Toccare Elimina [nome utente], quindi toccare OK per confermare.

Secondo Instagram, ecco cosa succede dopo aver richiesto l'eliminazione permanente del proprio account Instagram

Dopo 30 giorni dalla richiesta di eliminazione dell'account, il tuo account e tutte le tue informazioni saranno eliminati in modo permanente.

Dopo 30 giorni, non sarà più possibile recuperare le informazioni.

Durante questi 30 giorni, i contenuti non sono accessibili ad altre persone che utilizzano Instagram.

Potrebbero essere necessari fino a 90 giorni per completare il processo di eliminazione dopo l'inizio.

Volete saperne di più? Consultate la pagina di supporto di Instagram.

Prima di eliminare il vostro account, potreste voler accedere e scaricare una copia delle vostre informazioni (come foto e post) da Instagram. Basta utilizzare lo strumento di download dei dati di Instagram. Pocket-lint ha anche un'intera guida su come funziona questo strumento, che rappresenta un metodo efficace per salvare tutte le foto e i post prima di eliminare l'account Instagram: Come scaricare e visualizzare il report dei dati di Instagram.

Scritto da Maggie Tillman.