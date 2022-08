Come postare i video da Instagram a Facebook

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Meta sta rendendo più facile per gli utenti e i creatori il cross-posting dei contenuti tra le sue piattaforme, in modo da assicurarsi che i propri Reel siano visti da più persone.

IReel di Instagram sono una parte importante degli sforzi di Meta per competere con TikTok e sono in arrivo diversi aggiornamenti per migliorare i Reel.

-

La speranza è quella di aiutare i creatori a crescere e anche a monetizzare i contenuti su entrambe le piattaforme sociali.

Meta fa notare che questa funzione è in fase di lancio in tutto il mondo, ma potrebbe non essere ancora disponibile per tutti.

Per iniziare a postare i Reel da Instagram a Facebook è necessario collegare gli account tramite il Centro account.

Una volta collegati gli account Instagram e Facebook, è possibile condividere un Mulinello su entrambe le piattaforme contemporaneamente.

Quando siete su Instagram, potete seguire i seguenti passaggi:

Per prima cosa iniziate a registrare il vostro Reel su Instagram. Durante il processo assicuratevi di fare clic su Avanti Dovrebbe essere visualizzata un'opzione per la condivisione su Facebook. Fare clic per selezionare l'account Facebook che si desidera condividere Trovate l'opzione per condividere automaticamente tutti i video futuri su Facebook. Premere su condividi

Se necessario, è anche possibile modificare le impostazioni dell'account in modo che tutti i filmati futuri vengano aggiunti automaticamente a Facebook.

Per farlo:

Andate sul vostro profilo toccando la foto del vostro profilo Fate clic sul menu ad hamburger in alto a destra dello schermo Toccare Impostazioni Scorrere verso il basso e toccare Centro account Procedere con i passaggi per aggiungere l'account da cui si desidera condividere e quello verso cui si desidera condividere. Quindi trovare l'impostazione per la condivisione automatica

Come ci si aspetterebbe, quando si condivide un Reel di Instagram su Facebook, questi appariranno automaticamente come Reel di Facebook. Per impostazione predefinita, i Reel di Facebook saranno visti dal vostro pubblico predefinito. Se volete cambiarlo, dovrete modificare il pubblico nelle impostazioni.

Se avete un account Instagram pubblico, i Facebook Reel saranno automaticamente visibili al pubblico. In alternativa, se il vostro account Instagram è privato, i Reel saranno visibili solo ai vostri amici su Facebook.

Oltre alla possibilità di fare cross-posting, Meta ha aggiunto ai Reels di Facebook ulteriori opzioni di remix dei Reels. Quindi, se state remixando, potete aggiungere il vostro video dopo il Reel originale o utilizzare l'opzione side-by-side.

Inoltre, Meta sta aggiungendo l'opzione "Aggiungi il tuo", molto diffusa nelle Storie di Instagram. Così potrete creare un nuovo Reel basato su una tendenza e fare in modo che altri facciano lo stesso con i vostri Reel.

Persaperne di più sul cross-posting, cliccate qui.

Scritto da Adrian Willings.