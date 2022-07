Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Gli utenti di Instagram non hanno gradito le recenti modifiche apportate alla piattaforma, con celebrità di alto profilo come Kim Kardashian che hanno condiviso il messaggio "Make Instagram Instagram Again".

Ora, sembra che Instagram stia ascoltando le proteste e abbia iniziato a ripristinare alcune delle nuove funzionalità.

In primo luogo, la versione sperimentale dell'app che apriva a foto e video a tutto schermo, in modo simile a TikTok, sarà gradualmente eliminata.

"Sono contento di aver corso un rischio: se non falliamo ogni tanto, non pensiamo abbastanza in grande o non siamo abbastanza coraggiosi", ha dichiarato il capo di Instagram Adam Mosseri a Platformer.

"Ma dobbiamo assolutamente fare un grande passo indietro e riorganizzarci. [Quando abbiamo imparato molto, torniamo con una nuova idea o iterazione. Quindi ci lavoreremo su".

Instagram ridurrà anche il numero di post consigliati nell'app, almeno finché non migliorerà i suoi algoritmi.

Questa è la funzione che abbiamo trovato più frustrante, a causa dell'enorme quantità di post consigliati, e siamo felici di vedere un cambiamento in arrivo.

"Quando si scopre qualcosa nel proprio campo che non si seguiva prima, dovrebbe esserci un limite alto: dovrebbe essere semplicemente fantastico", ha detto Mosseri.

"Si dovrebbe essere felici di vederlo. E non credo che questo accada abbastanza in questo momento".

Tuttavia, il fatto che l'azienda si stia tirando indietro, per ora, non significa che queste funzioni non riappariranno in futuro.

Mosseri ha detto che Instagram deve "migliorare il ranking e le raccomandazioni, e poi - se e quando lo faremo - potremo ricominciare a crescere".

