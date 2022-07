Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Instagram ha aggiunto una nuova funzione chiamata Dual, che consente di utilizzare contemporaneamente la fotocamera anteriore e quella posteriore.

L'idea è che si possa registrare qualcosa di interessante, registrando anche la propria reazione, ed entrambe appariranno sullo schermo contemporaneamente.

Se avete mai guardato uno streamer su Twitch, probabilmente conoscete questo formato, in cui il gameplay è al centro dell'attenzione, ma una telecamera frontale più piccola mostra le reazioni dello streamer.

Ora che sappiamo cos'è, ecco come accedervi:

Aprire l'app di Instagram e toccare l'icona Più in alto per creare un post. Dal menu a tendina, selezionare Reel Sul lato sinistro dello schermo sono presenti numerose icone, toccare la freccia verso il basso per visualizzarne altre. Selezionare l'icona della fotocamera con la dicitura Dual Toccare l'icona grande Reel al centro per registrare il video. Una volta terminato, è possibile continuare a modificare il video o aggiungere filtri ed effetti prima di pubblicarlo.

Oltre all'aggiunta di Dual, Instagram ha introdotto una serie di modifiche al funzionamento di Reels.

In particolare, Reels sta diventando il formato predefinito per tutti i contenuti video sulla piattaforma. Pertanto, quando si pubblica un video di durata inferiore a 15 minuti, questo diventa automaticamente un Reel.

Aggiornamenti di Reels



Stiamo annunciando nuove funzionalità che rendono più facile e divertente la collaborazione, la creazione e la condivisione di Reels. Questi aggiornamenti includono:



- Reels Video Merge

- Reels Templates

- Remix Improvements

- Dual Camera



Guardateli e fatemi sapere cosa ne pensate pic.twitter.com/XZUiqmANSX- Adam Mosseri (@mosseri) 21 luglio 2022

Non ci sarà più una scheda separata per i video e i Reel sul vostro profilo, saranno entrambi consolidati in un'unica scheda.

Ci sono numerose novità per i Remix, tra cui nuove scelte di layout e la possibilità di creare un Remix da un post fotografico.

Instagram ha anche introdotto una serie di modelli per rendere la creazione dei Remix più semplice che mai.

Scritto da Luke Baker.