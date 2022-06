Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - È iniziata la distribuzione dell'ultima funzione di Instagram che consente di appuntare fino a tre post o filmati nella parte superiore del profilo.

La nuova funzione funziona in modo simile a quella di TikTok o Twitter, dove i post rimangono in cima al feed come se fossero i contenuti più recenti.

È possibile appuntare un post aprendolo, toccando i tre punti nell'angolo in alto a destra e selezionando "Appunta al tuo profilo".

Una volta tornati alla griglia del vostro profilo Instagram, il post appuntato si posizionerà in alto a sinistra sulla griglia e visualizzerà una piccola icona bianca in alto.

Ora potete scegliere fino a tre post o Reel da appuntare in cima al vostro profilo. pic.twitter.com/9waQkueckG- Instagram (@instagram) 7 giugno 2022

La nuova funzione è in cantiere da tempo ed è stata avvistata per la prima volta a gennaio da Alessandro Paluzzi.

In seguito all'indiscrezione, Meta ha confermato che stava testando la funzione nell'aprile di quest'anno.

Ora sembra che la funzione sia in fase di lancio ovunque e noi stessi abbiamo potuto provarla.

Sarà interessante vedere come verrà utilizzata questa funzione: ovviamente è possibile evidenziare i preferiti sul proprio profilo, ma possiamo immaginare che venga utilizzata anche per creare banner a immagine divisa sulla griglia.

