(Pocket-lint) - Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha annunciato che Instagram testerà un modo per gli utenti di mostrare gettoni non fungibili (NFT) sui loro profili.

Una caratteristica simile arriverà presto anche su Facebook. Infatti, gli NFT potrebbero arrivare in diverse app di Meta, da WhatsApp a Messenger.

"Stiamo iniziando a costruire per gli NFT, non solo nel nostro metaverso e nel lavoro dei Reality Labs, ma anche in tutta la nostra famiglia di app", ha detto Zuckerberg in un video pubblicato su Facebook lunedì. "Stiamo iniziando a testare i collezionabili digitali su Instagram in modo che i creatori e i collezionisti possano mostrare le loro NFT".

Inoltre è in arrivo un modo per gli utenti di visualizzare NFT 3D in Instagram Stories utilizzando la realtà aumentata, ha detto Zuckerberg. La nuova funzione sarà costruita su Spark AR e permetterà agli utenti di "posizionare l'arte digitale in spazi fisici". Per iniziare, tuttavia, gli utenti saranno in grado di condividere NFT che hanno creato o acquistato nel loro feed, Storie e messaggi, secondo il CEO di Instagram Adam Mosseri. Non sarà necessario pagare alcuna tassa "associata alla pubblicazione o alla condivisione di un oggetto digitale da collezione", ha detto Mosseri.

Attraverso un video su Twitter, Mosseri ha rivelato che un numero selezionato di persone negli Stati Uniti avrà accesso alle funzioni NFT di Instagram come parte di un test. Ha anche suggerito che gli NFT potrebbero consentire ai creatori di guadagnare sulla piattaforma. Forse gli utenti saranno in grado di acquistare e vendere NFT direttamente su Instagram?

Tenete a mente che Zuckerberg ha detto a marzo che i creatori potrebbero essere in grado di coniare NFT all'interno dell'app Instagram.

Per saperne di più sugli NFT, vedi: Cos'è un NFT e perché dovrebbe interessarti?

