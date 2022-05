Instagram che fa come TikTok con il test del feed a schermo intero

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Instagram sta testando una funzione in stile TikTok in cui i video vengono serviti a schermo intero sulla home page.

Il social network vuole "portare i video più davanti e al centro", sostiene, e il cambiamento di design significa che Reels diventerà una parte più significativa dell'app mobile.

Rappresenta già il 20 per cento del tempo complessivo che gli utenti di Instagram trascorrono sul servizio, ha rivelato Meta in una chiamata di guadagno la scorsa settimana. Con il nuovo formato TikTok-alike, questo potrebbe aumentare.

Il test include ancora barre superiori e inferiori, ma riempie il resto dello schermo con un video con testo sovrapposto.

Lo screenshot in cima a questa pagina è un mock-up inviato a TechCrunch, ma dà una buona impressione di ciò che gli utenti possono aspettarsi se e quando la funzione viene rilasciata in generale.

Instagram ha anche testato altre nuove funzionalità di recente, con la possibilità di appuntare i post di altri utenti nella parte superiore della pagina del profilo.

Tutti i suoi test sono disponibili per un numero selezionato di Instagrammers al momento e potrebbero non essere mai adottati per l'app principale, ma i due suggeriti qui ci sembrano ragionevoli. Vi faremo sapere qualsiasi altra cosa che scopriremo.

Scritto da Rik Henderson. Modifica di Chris Hall.