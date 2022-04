Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Instagram sta testando una nuova funzione che permetterebbe agli utenti di appuntare specifici post sui loro profili.

Secondo un portavoce di Meta, la nuova aggiunta è attualmente in fase di test e impostato per apparire per un numero selezionato di utenti nell'app.

Quando lo farà, permetterà loro di appuntare qualsiasi post sopra il resto della griglia sul loro profilo Instagram, e sarà disponibile per selezionare dal menu a tre punti accanto a ogni singolo post.

Apparentemente, questa nuova funzione funzionerebbe in modo simile a Story Highlights, che consente agli utenti di appuntare le storie sui loro profili e farle sedere in bolle nella parte superiore della loro griglia.

TomTom Go Navigation App è un'app di navigazione mobile premium per tutti i conducenti Di Pocket-lint International Promotion · 27 aprile 2022

E anche se questa funzione consente di includere i post come parte della bobina di evidenziazione, consentire ai post regolari di essere presenti da soli sarebbe un bel miglioramento per gli utenti, a nostro parere.

Dopo tutto, se sei un poster frequente, le cose possono facilmente essere sepolte nella griglia. E, con questo cambiamento, gli utenti sarebbero in grado di dare stile ai loro profili più facilmente.

È un principio simile alla funzione pinned tweet di Twitter, che permette agli utenti di selezionare uno dei loro tweet per apparire in cima al loro flusso. Con l'introduzione proposta da Instagram, tuttavia, non è ancora chiaro quanti slot saranno disponibili per i post appuntati.

Se e quando vedremo il roll out della funzione a tutti gli utenti rimane da vedere, naturalmente, ed è ancora possibile che Instagram testi la funzione e decida di non implementarla.

Di solito, però, quelli in sviluppo come questa funzione dei post appuntati lo fanno in una versione successiva dell'app, quindi terremo gli occhi aperti nelle prossime settimane e mesi per eventuali sviluppi.

Scritto da Conor Allison.