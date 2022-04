Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Tutti gli utenti di Instagram negli Stati Uniti con account pubblici possono ora taggare i prodotti nei loro post. In precedenza, questa funzione era limitata ai marchi e ad alcuni creatori. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul tagging dei prodotti su Instagram, compreso come farlo e se si ottiene una parte delle vendite.

Gli influencer usano la possibilità di taggare i prodotti per mostrare al loro pubblico e ai loro follower le varie cose che hanno nei loro post e offrire loro la possibilità di acquistarli.

Quindi, se il tuo chef preferito usa un particolare piatto caldo in tutti i suoi video virali, allora forse lo taggherà nei video futuri, permettendoti di vedere la marca, il modello e dove acquistarlo. È così semplice. Anche se non sei un influencer o uno chef, potresti usare il product tagging per mostrare le cose che ami. Instagram ha notato che gli utenti potrebbero anche utilizzare il product tagging per meglio "sostenere le loro piccole imprese preferite".

Durante la creazione, puoi taggare fino a 20 prodotti per post. Puoi anche taggare i prodotti sia nei post nuovi che in quelli già esistenti sul tuo account Instagram.

Crea un post: Tocca + e passa a Post. Seleziona o scatta una foto o un video.

Aggiungi una didascalia, effetti e filtri.

Tocca la freccia o il prossimo. Tocca Tag People. Dovrai taggare un marchio idoneo, e poi potrai cercare i prodotti.

Vedrai le opzioni sotto Persone e Prodotti. Tocca Prodotti. Tocca la foto per iniziare a taggare i prodotti. Usa i descrittori per trovare il prodotto. Una volta trovato un prodotto, puoi specificare qualsiasi stile e/o colore.

Tocca per aggiungere un tag. Premi share per pubblicare il post con il tag del prodotto. I tuoi prodotti taggati saranno visualizzati sul post.

Scopri come modificare o eliminare i tag prodotto dalla guida di supporto di Instagram qui.

I post con il tag prodotto appariranno nei feed dei tuoi follower, nel tuo profilo e nei risultati di ricerca su Instagram. Instagram ha detto che sta lavorando per portare una funzione simile alle Storie.

È possibile condividere un post di Instagram con i tag dei prodotti su Facebook (basta attivare Facebook prima di pubblicare).

Per ora, no. Questa non è un'opportunità di affiliazione, dove si otterrebbe una parte delle vendite dei prodotti che si taggano, anche se Instagram ha testato gli affiliati e sta esplorando modi per i creatori di guadagnare sulla sua piattaforma.

No, non direttamente. Chiunque tocchi il tag di un prodotto di un marchio o di un rivenditore sarà in grado di acquistare quell'articolo su Instagram o andando alla pagina dei dettagli del prodotto del marchio o del rivenditore.

Instagram ha aperto il product tagging a tutti gli utenti statunitensi con account pubblici.

Controlla il post sul blog di Instagram e l'hub di supporto per maggiori dettagli.

