Instagram potrebbe preparare una funzione di risposta vocale

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Instagram potrebbe intensificare l'integrazione delle note vocali nella sua app, con uno sguardo a una potenziale funzionalità che potrebbe arrivare nel suo sistema di storie.

L'app dei social media è diventata sempre più amichevole per coloro a cui piace registrare note vocali piuttosto che scrivere messaggi negli ultimi anni, e questo apparentemente farà un ulteriore passo avanti con la possibilità di rispondere alle storie delle persone con note vocali.

La funzione è stata annusata da Alessandro Paluzzi su Twitter e non vi è alcuna garanzia che raggiungerà la versione live di Instagram per gli utenti reali, ma puoi vedere che è in fase di test.

#Instagram sta lavorando sulla possibilità di rispondere alle storie con messaggi vocali pic.twitter.com/6fQNSxB04e — Alessandro Paluzzi (@alex193a) 26 marzo 2022

Con solo uno screenshot di prova come questo, ovviamente, ci rimangono alcune incognite su come funzionerebbe effettivamente la funzione, inclusa la domanda se saresti in grado di inviare messaggi alle persone con note vocali solo se sono seguiti dal loro account.

Ciò potrebbe altrimenti lasciare il sistema aperto ad alcuni usi potenzialmente abusivi, sebbene ciò sia altrettanto vero per le risposte di testo che puoi attualmente inviare.

Instagram stesso non sta dicendo nulla sulla potenziale funzione, ovviamente, quindi dovremo stare fermi e aspettare la parola ufficiale se verrà effettivamente implementata e quando ciò potrebbe accadere.

Scritto da Max Freeman-Mills.