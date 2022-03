Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Instagram ha aggiornato il modo in cui funziona il feed principale, introducendo Preferiti e Follow . Questi sono due nuovi modi per scegliere ciò che vedi nel tuo feed. Confuso? Nessun problema. Ecco tutto ciò che devi sapere su Preferiti e Segui, incluso come passare da uno all'altro su Instagram e qual è la differenza tra le due opzioni.

Quando apri l'app di Instagram, vieni accolto con un feed principale di foto e video condivisi dalle persone che segui. Il feed include anche post e annunci suggeriti. Molti utenti hanno criticato il feed, principalmente l'ordinamento algoritmico di Instagram. Nel tentativo di rispondere alle loro preoccupazioni, Instagram offre agli utenti due modi per ordinare i propri feed. Questi sono chiamati Preferiti e Seguiti.

Seguente: guarda gli ultimi post di tutti gli account che segui, nell'ordine in cui sono stati pubblicati.

guarda gli ultimi post di tutti gli account che segui, nell'ordine in cui sono stati pubblicati. Preferiti: puoi contrassegnare fino a 50 account, in modo che i loro post vengano visualizzati più in alto nel feed principale. Puoi anche visualizzare quei post in un feed "Preferiti" separato, che inizia con i post più recenti.

Per passare dal feed Preferiti al feed Segui su Instagram, apri l'ultima versione dell'app mobile di Instagram e segui questi passaggi:

Tocca Instagram nell'angolo in alto a sinistra della tua home page. Seleziona Preferiti per vedere i post degli account che hai aggiunto a Speciali Oppure seleziona Seguendo per vedere gli ultimi post di tutti gli account che segui.

Puoi aggiungere a Speciali o aggiungere fino a 50 account all'elenco dei preferiti. (Non verranno avvisati quando vengono aggiunti o rimossi.) Quindi, puoi andare al feed dei tuoi Preferiti per vedere gli ultimi post dai tuoi preferiti.

Per aggiungere account Instagram al tuo elenco Preferiti, apri l'ultima versione dell'app mobile di Instagram e segui questi passaggi:

Tocca l'icona a tre punti sopra un post nel tuo feed Tocca Aggiungi ai preferiti per aggiungere un account ai preferiti.

I preferiti possono anche essere gestiti toccando l'icona a forma di stella sopra un post preferito nel feed e quindi toccando Gestisci preferiti.

Vedi la pagina di supporto di Instagram per la gestione dei preferiti. Instagram ha anche un post sul blog in cui annuncia il feed Preferiti e il feed Seguente.

Scritto da Maggie Tillman.