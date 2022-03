Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Secondo quanto riferito, il CEO di Meta Mark Zuckerberg ha annunciato che gli NFT arriveranno su Instagram, sebbene i dettagli siano ancora vaghi.

Ha annunciato la notizia durante una sessione al South By Southwest. "Stiamo lavorando per portare gli NFT su Instagram a breve termine", ha affermato, secondo The Financial Times , Engadget e The Daily Beast. "Non sono pronto ad annunciare esattamente cosa sarà oggi. Ma nei prossimi mesi, la possibilità di portare alcuni dei tuoi NFT".

"Speriamo nel tempo di essere in grado di coniare cose all'interno di quell'ambiente", ha aggiunto.

Tieni presente che l'anno scorso Instagram ha affermato che stava " esplorando attivamente gli NFT ". Quindi, a gennaio, i rapporti affermavano che Facebook e Instagram stavano sviluppando integrazioni NFT, comprese funzionalità per consentirti di utilizzare un NFT come profilo e coniare NFT sulla piattaforma. NFT sta per "token non fungibile". Pocket-lint ha una guida su di loro qui , ma in poche parole può contenere di tutto, dalle GIF animate alle canzoni. Un NFT può essere unico nel suo genere o una copia di molti, questo perché la blockchain viene utilizzata per tenere traccia di chi ha la proprietà del file.

Al momento non è chiaro se Meta ti consentirà, ad esempio, di vendere un popolare post di Instagram come NFT o di coniare NFT che forniscono accesso a storie Instagram nascoste. Immagina anche un mercato in cui puoi acquistare e vendere la proprietà di questi articoli digitali all'interno di Instagram. Sospettiamo che anche qui ci sarà una sorta di livello metaverso .

Instagram non sarà il primo social network a offrire NFT. Twitter consente già ad alcuni utenti di impostare un NFT come immagini del profilo. Si presentano come esagoni.

Scritto da Maggie Tillman.