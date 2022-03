Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Instagram sta aggiungendo didascalie generate automaticamente per i video, rendendo il feed più accessibile agli utenti non udenti o con problemi di udito.

Annunciando la nuova funzionalità su Twitter , la società osserva che i creatori di contenuti non avranno più bisogno di aggiungere manualmente didascalie ai video stessi, con gli script generati automaticamente impostati per il lancio in 17 lingue.

Altri arriveranno nel prossimo futuro, afferma Instagram, ma inglese, spagnolo, portoghese, tedesco, francese, italiano e arabo sono tra i primi rollout.

Naturalmente, oltre ad essere una funzionalità attesa da tempo per coloro che necessitano di assistenza durante la visualizzazione di video, la nuova aggiunta è utile anche per coloro che hanno semplicemente bisogno di visualizzare un video senza audio. E, come sempre, gli utenti avranno la possibilità di attivare o disattivare i sottotitoli generati automaticamente tramite le impostazioni avanzate dell'app.

È interessante notare che il capo dell'azienda Adam Mosseri ha descritto la mossa come "molto tempo in arrivo", anche se è in ritardo rispetto al concorrente TikTok , che ha lanciato sottotitoli generati automaticamente nell'aprile 2021.

Inoltre, Instagram pone l'accento sul miglioramento di Reels , il suo diretto rivale di TikTok, con funzionalità come Remix (simile a TikTok Duets ) e Reels Visual Replies in arrivo nell'ultimo anno.

Quest'ultima mossa arriva anche il giorno dopo la fine del supporto per l'app IGTV standalone, con Instagram che sottolinea che continuerà a semplificare i video all'interno dell'app principale: una mossa naturale, considerando che Reels è il principale contributo dell'azienda alla crescita del coinvolgimento.

Tutto sommato, i sottotitoli generati automaticamente sono un'aggiunta piccola ma significativa, in quanto continua a offuscare i confini tra TikTok e Reels e a renderli entrambe piattaforme in continuo miglioramento.

Tuttavia, come abbiamo visto nei primi giorni di avanti e indietro tra Snapchat e Instagram Stories , un vincitore emergerà quasi sicuramente nei prossimi due anni nell'arena dei video in formato breve.

Scritto da Conor Allison.