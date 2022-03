I 10 punti di riferimento statunitensi più popolari secondo gli utenti di Instagram

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Abbiamo già scritto di comenessuna idea sia originale e siamo tutti imitatori di Instagram, beh, questo sembra valere anche per i punti di riferimento.

La società di fotografia e design Printique ha analizzato gli hashtag di Instagram e ha ridotto i dati per mostrare i 10 punti di riferimento più noti e fotografati negli Stati Uniti.

Ci sono sorprese? Abbiamo la lista per te a cui dare un'occhiata.

Non sorprende che in cima alla nostra lista delle attrazioni statunitensi più instagrammate sia #timessquare .

Il luogo non è solo considerato l'intersezione commerciale più trafficata d'America, ma anche una delle aree più visitate.

È famoso non solo per essere il più hashtag, ma anche per essere visitato da circa 50 milioni di persone all'anno. Con questi numeri in mente, siamo sorpresi che non ci sia più azione su Instagram.

Non c'è dubbio, il Grand Canyon non è solo uno dei monumenti più famosi degli Stati Uniti, ma è anche un luogo di vera bellezza naturale.

Accumula ricompense e vantaggi su tutte le tue carte esistenti con questa Curve Mastercard Di Pocket-lint International Promotion · 27 ottobre 2021 Questo brillante sistema ti farà risparmiare tempo e fatica ogni volta che paghi.

Con una lunghezza di 277 miglia e una media di 10 miglia di diametro, è un'enorme meraviglia del mondo e una vera attrazione per il pubblico di Instagram.

Secondo i dati, l'hashtag del Grand Canyon ha raccolto oltre 358.000 immagini all'anno. Degno di nota.

Francamente, siamo sorpresi di vedere il ponte di Brooklyn apparire sopra il Golden Gate Bridge in questa lista, ma immaginiamo che l'enorme numero di visitatori a New York ogni anno rappresenti parte di questo.

Si dice che New York City ospiti circa 66 milioni di turisti all'anno. Anche se ovviamente è caduto di recente, ma comunque il ponte di Brooklyn ha un certo fascino.

Con una splendida vista sulla baia di San Francisco, il Golden Gate Bridge è un luogo attraente per una foto. L'iconico ponte è immediatamente riconoscibile e anche un fotografo amatoriale può riuscire a ottenere facilmente una foto brillante della zona.

L'hashtag per questo ha collezionato 273.396 post all'anno. Immaginiamo che sia solo una goccia nell'Oceano Pacifico rispetto al numero effettivo di foto scattate nell'area.

L'Empire State Building potrebbe essere uno dei grattacieli più famosi degli Stati Uniti se non del mondo.

Con i suoi 102 piani, è stato l'edificio più alto del mondo dal 1931 al 1970. Solo per poi essere superato dal World Trade Center. Una cosa è certa, è popolare. Così dicono i 265.920 hashtag pubblicati su Instagram.

Lady Liberty occupa un posto speciale nel cuore degli americani in tutto il paese poiché rappresenta la libertà. Dopotutto, è stata donata agli Stati Uniti come memoriale dell'indipendenza della nazione.

A 305 piedi di altezza, la Statua della Libertà è difficile da perdere e un'icona che è stata ben fotografata nel corso dei decenni. Ancora di più con l'ascesa di Instagram.

Da oggetti artificiali a più meraviglie della natura. Ci sono molte aree negli Stati Uniti che attraggono allo stesso modo turisti e gente del posto.

Yosemite è un enorme parco nazionale che misura 1.200 miglia quadrate e vanta valli, prati, aree selvagge e altro ancora. È noto soprattutto per le sue cascate e senza dubbio queste rappresentano la maggior parte delle 125.699 foto pubblicate su Instagram durante tutto l'anno.

Il Parco Nazionale di Yellowstone è ancora più impressionante, coprendo 3.468,4 miglia quadrate con splendidi laghi, canyon, fiumi e catene montuose.

È un patrimonio mondiale dell'UNESCO e un vero luogo di bellezza. Famosa per le sue numerose caratteristiche geotermiche tra cui il geyser Old Faithful.

Yellowstone offre naturalmente alcuni punti facilmente instagrammabili e non c'è da stupirsi che sia popolare.

Situato a Seattle, Washington, lo Space Needle è un punto di riferimento impressionante e una prodezza di ingegneria. Non è solo intrigante per gli occhi, ma è anche costruito per durare.

Lo Space Needle può resistere a venti fino a 200 mph e terremoti fino a 9,0 magnitudo. Il ponte di osservazione del Needle è un'attrazione, ma anche la torre stessa è altamente fotografabile.

Francamente, siamo scioccati nel vedere l'insegna di Hollywood così in basso in questo elenco di punti di riferimento su Instagram. Forse è un po' troppo cliché per la piattaforma?

Scritto da Adrian Willings.