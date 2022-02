Come mettere Mi piace alle Storie di Instagram e come vedere a chi piace la tua

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Instagram di proprietà di Meta sta introducendo un nuovo modo di interagire con le storie di Instagram : ora puoi inviare una risposta "Mi piace".

In precedenza, potevi rispondere a una storia solo inviando al creatore un messaggio diretto o una reazione emoji, ed entrambe le risposte ingombravano la posta in arrivo dei messaggi del creatore. Non adesso.

Con l'aggiunta dei Mi piace, Instagram non solo offre agli utenti più modi per interagire con le storie, ma spera di rendere più gestibili le caselle di posta dei creatori. Questo perché invece di spulciare la posta in arrivo per vedere a quali spettatori è piaciuta una storia, i creatori possono semplicemente andare al foglio visualizzatore di una storia per vedere i dati. Ecco cos'altro devi sapere sui Mi piace nelle storie, incluso come funzionano.

Mi piace alla storia privata



A partire da oggi, puoi inviare un po' di amore mettendo mi piace alle storie delle persone senza inviare un DM.



I Mi piace sulle storie sono privati e non hanno conteggi. Piuttosto, appaiono come cuori accanto alle maniglie delle persone nel tuo foglio di visualizzazione Storie. pic.twitter.com/l56Rmzgnnw — Adam Mosseri (@mosseri) 14 febbraio 2022

Una volta che hai accesso alla funzione, segui questi passaggi per mettere "Mi piace" a una storia su Instagram:

Apri l'ultima versione dell'app Instagram. Visualizza la storia di qualcuno. Vedrai le storie delle persone che segui in una barra nella parte superiore del feed.

Quando c'è qualcosa di nuovo da vedere, la loro foto del profilo avrà un anello colorato.

Per visualizzare la storia di qualcuno, tocca semplicemente la sua foto del profilo. Dovresti vedere un cuore tra il campo "Invia messaggio" e l'icona dell'aereo su una storia. Tocca il cuore per mettere "Mi piace" alla storia che stai guardando.

Se qualcuno mette "Mi piace" alla tua storia di Instagram, verrà visualizzata nel foglio del visualizzatore, a cui puoi accedere visualizzando di nuovo la tua storia.

Apri l'ultima versione dell'app Instagram. Tocca l'icona della tua storia nell'angolo in alto a sinistra. Nell'angolo vedrai l'icona del profilo di un altro utente. Questo indica che qualcuno ha visto la tua storia. Tocca l'icona per vedere chi ha visualizzato la tua storia.

Se non vedi l'icona in basso a sinistra, significa che nessuno ha visto la tua storia.

Per ricontrollare, scorri verso l'alto dal basso. Vedrai elencati i nomi degli spettatori. Se uno spettatore ha messo "Mi piace" alla tua storia, vedrai un cuore accanto al suo nome.

Se ti piace una storia: solo la persona che ha ricevuto il "mi piace" la vedrà nel foglio del visualizzatore. Non è pubblico per nessun altro.

Se hai ricevuto un "mi piace": le persone che visualizzano pubblicamente le tue storie non vedranno il conteggio dei "mi piace". Solo tu puoi vedere i Mi piace nel tuo foglio visualizzatore.

