(Pocket-lint) - Instagram sta aggiungendo una nuova sezione chiamata "la tua attività" che semplifica la rimozione di post e interazioni precedenti dall'app .

In precedenza, gli utenti avrebbero dovuto sfogliare i post uno per uno, ma la nuova aggiunta rende possibile l'eliminazione in blocco.

La nuova sezione "la tua attività" fornirà scorciatoie per visualizzare storie passate e post sulla sequenza temporale insieme a Mi piace e commenti sui contenuti di altri utenti.

Troverai anche opzioni per rivedere il tempo trascorso nell'app, la cronologia delle ricerche, i clic sui link e le attività come le modifiche al nome utente.

Da lì potrai eliminare in blocco o archiviare in blocco il contenuto e le interazioni, nonché filtrare, ordinare e cercare l'attività.

Instagram ha presentato in anteprima questa nuova funzionalità a dicembre e ha affermato che è "particolarmente importante per gli adolescenti comprendere più a fondo quali informazioni hanno condiviso su Instagram".

La mossa arriva dopo che Instagram è stato oggetto di indagini sull'impatto della piattaforma sulla salute mentale dei giovani, in particolare degli adolescenti.

Questo potrebbe essere visto come uno dei modi in cui il gigante dei social media sta cercando di migliorare la sicurezza e il benessere sull'app.

L'aggiornamento è ora disponibile e chi ha accesso potrà trovare la nuova sezione toccando il menu nell'angolo in alto a destra del proprio profilo.

Scritto da Luke Baker.