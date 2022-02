Le persone stanno trasformando l'arte classica in meme: questi sono i più divertenti

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - I meme sono fantastici, vero? Ma quante volte hai mai visto un dipinto classico o un'opera d'arte trasformata in un meme? Non molti scommettiamo. Abbiamo scoperto una tendenza in cui le persone stanno trasformando opere d'arte originali degli anni passati in divertenti meme moderni.

Per il tuo divertimento personale, abbiamo raccolto alcuni dei più divertenti per farti divertire di seguito. Se vuoi vedere di più, però, ti consigliamo di dare un'occhiata alla pagina Instagram di Classical Cringe e Classical Damn .

Qui Classical Damn ha aggiunto un po' di umorismo all'immagine con l'idea che la donna stia tagliando il suo kimono per evitare di disturbare il gatto.

Non siamo sicuri di cosa fosse coinvolta questa signora, ma qui è stata fotografata (in un vestito piuttosto stravagante) in giro in bicicletta mentre si esercitava a mozzare le teste.

Non sfidare la conoscenza di una persona saggia. A meno che tu non voglia che rompano la penna.

Adoriamo questo. Le persone Instagram il loro cibo tutto il tempo e altri diranno che è un'orribile tendenza moderna. Ma le persone lo fanno da anni.

Gesù ha compiuto molti miracoli, ma forse il suo più grande e meno noto è semplicemente avere una dozzina di amici intimi sulla trentina. Quante persone possono dire di averlo?

I gatti sono creature esigenti. Qui il divertente meme immagina che questi gattini abbiano perso il loro padrone ma abbiano ancora la fame e stiano usando una tavola ouija per contattarli per chiedere del cibo.

L'umorismo di questo è perfezionato dallo sguardo triste e obliquo della signora. Non si sta divertendo molto, forse perché si aspettava qualcosa in più di una semplice lettura di poesie.

Questa è la Pala di San Colombano detta anche Adorazione dei Re, databile intorno al 1455. Raffigura la nascita di Cristo e lo vede con Maria e altri. Sullo sfondo c'è un'icona di Cristo sulla croce. Un avviso spoiler per il futuro.

Se potessi chiedere a Dio perché esistiamo e perché ci ha dato la vita, cosa direbbe?

Questo meme immagina un pensiero moderno su un'azione antica.

Anche tu hai acquistato cose casuali durante il blocco della pandemia? Questo ragazzo ha certamente. È persino riuscito a comprarsi un piccolo drago da portare a passeggio.

In questo dipinto, sembra che questa donna cerchiata stia cercando di vendere vestiti con la somiglianza di Cristo blasonata sul davanti. Si guarda indietro mentre porta la croce sulla schiena, chiaramente non troppo contento.

Cosa facevano le persone per mostrare le loro incredibili creazioni prima di Internet? Dipingerne una foto o sfilare in giro per la città sfoggiando la loro creazione?

Galles o balene? Non cose di cui dovresti confonderti quando parli con le donne.

Un classico meme applicato a un dipinto altrettanto classico. Cosa non va?

Questa sembra essere la copertina di un classico romanzo rosa, piuttosto che un vero dipinto o un'opera d'arte, ma è comunque un meme brillante.

Qualcuno deve essere responsabile dell'ordine del cibo e, naturalmente, dovrebbe essere la persona meno ubriaca. Ma quando ce ne saranno abbastanza, sarà una carneficina.

Se sei mai stato nella zona degli amici, allora sai quanto sia difficile. Ma questo deve essere peggio. Ridacchiammo entrambi e provammo una fitta di pietà per questo tipo.

Abbiamo tutti un amico come questo, che ti fa sentire vecchio e non abbastanza in contatto con i meme attuali. Pensando di essere sopra di noi, seduti nel loro trono dei meme.

A volte, quando ti senti giù, un semplice meme può essere sufficiente per farti sentire meglio con te stesso. Non avevamo mai pensato a Cappuccetto Rosso in quel modo.

Hai mai fatto qualcosa di importante e ti sei reso conto di aver dimenticato qualcos'altro di altrettanto importante? Non puoi bruciare la casa mentre sei in guerra, sarebbe imbarazzante.

Presta troppa attenzione ai dipinti e alle opere d'arte dei vecchi cristiani e inizierai a notare questo genere di cose. Perché Gesù indossa una croce? Non è una mossa strana per lui?

Questi dipinti delle mogli di Enrico VIII sono stati chiaramente aggiornati per mostrarli con sorrisi raggianti poiché non è possibile che fossero così felici della loro vita con il re.

La conversazione sugli uccelli e le api è abbastanza difficile nel migliore dei casi, ma immagina di provare a farcela sull'immacolata concezione.

Se hai mai avuto un gatto domestico a cui non è permesso uscire, ma insiste nel provare, allora sai di cosa tratta questo meme. Qui l'ilarità assume un'atmosfera retrò grazie a questa antica statua.

