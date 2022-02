Questo affascinante account Instagram condivide cose che non sapevi esistessero

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - È difficile stare al passo con tutto ciò che accade nel mondo, ma questo account Instagram sta aiutando a diffondere la conoscenza.

Yup That Exists condivide immagini e informazioni su cose strane e meravigliose, persone e luoghi da tutto il mondo. Di seguito abbiamo raccolto alcuni dei nostri preferiti, ma consigliamo vivamente di controllare gli account Instagram e TikTok per vedere di più.

Ci sono alcuni like sul traffico in India che sono davvero fantastici. Invece di avere solo le luci su un palo, l'intero palo si illumina in modo che le persone possano vedere facilmente quando le luci sono cambiate. Non è necessario suonare il clacson.

Se ami qualcosa ma non te lo puoi permettere, allora dovrai adattarti per superarlo. In questo caso, un talentuoso falegname ha usato le proprie abilità per realizzare una replica in legno, ma funzionale, di una Rolls Royce che altrimenti costerebbe 28 milioni di dollari.

Un'idea interessante per la sicurezza stradale (e animale). La vernice riflettente dovrebbe impedire che ci siano tanti incidenti che coinvolgono cervi in futuro. Anche i risultati sono piuttosto terrificanti.

Se sei abbastanza grande da ricordare Tamagotchi e sei un fan di Star Wars, allora apprezzerai sicuramente questo.

Viene fornito completo dei colori di R2-D2 e ha un aspetto sorprendente.

Questo gruppo di architetti ha creato case dall'aspetto piuttosto ordinato con container marittimi. Un buon modo per riutilizzarli?

"Il designer londinese James Whitaker ha creato una delle case più belle di Joshua Tree, in California. La casa è composta da veri e propri container di spedizione e include tutti i comfort standard tra cui un soggiorno, bagni privati, una cucina e bagni ."

Apparentemente la Cina ha un approccio interessante sul mangiare e bruciare calorie. In alcuni ristoranti McDonald's ci sono cyclette integrate nei tavoli in modo da poter mangiare e bruciare calorie allo stesso tempo.

Un'azienda sta lavorando a una scatola nera per il nostro pianeta natale, progettata per registrare dati sul nostro mondo e sullo stato dell'ambiente in modo che possano essere visti dalle generazioni future. L'idea è che possono vedere cosa è andato storto ed evitare di fare gli stessi errori.

La società aerospaziale Jetson ha lavorato alla creazione di veicoli aerei elettrici personali. Così presto sarai in grado di prendere il volo. Come osserva Yup That Exists, sembra simile alla speeder bike della fama di Star Wars.

Per i proprietari di animali domestici più affettuosi, c'è un'azienda che ha realizzato un motorino con una gabbia in cui puoi inserire il tuo amico peloso preferito. Ideale se amano vivere avventure con te.

In Germania, una città si prende cura dei suoi senzatetto con capsule dedicate al sonno. Questi baccelli sono progettati per fornire calore e riparo a chi ne ha bisogno. Hanno anche una comunicazione integrata in modo che gli assistenti sociali possano essere raggiunti se necessario.

Ti ricordi di aver giocato con questo telefono Fisher-Price da bambino? O forse ne hai comprato uno per i tuoi figli a un certo punto. Recentemente l'azienda ha sviluppato una versione adatta ad un adulto che permette di effettuare chiamate Bluetooth al telefono da uno smartphone nelle vicinanze.

Il fotografo Will Ferguson ha utilizzato droni illuminati per dipingere nel cielo per alcune fotografie davvero impressionanti. Qui li ha usati per creare aloni nel cielo. Se non sapessi cosa stava succedendo, potresti scambiare queste immagini per UFO.

Ora puoi mostrare la tua età con queste scarpe da ginnastica che sono abbinate al marchio in stile VHS e sono complete anche di una scatola VHS. Per fortuna non è necessario riavvolgerli prima di indossarli.

Approviamo qualsiasi idea tecnologica che semplifichi la vita delle persone. Doppiamente quando si tratta di assistere coloro che sono meno abili fisicamente. Queste scarpe sono dotate di sensori per aiutare i non vedenti a rilevare gli ostacoli mentre camminano.

Una società vende aria in scatola da vari luoghi in tutto il mondo. Se sei lontano da casa, ora puoi respirare l'aria fresca di città direttamente da un barattolo di vernice.

Se non ti piace l'idea di indossare un casco perché potrebbe scompigliarti i capelli, non preoccuparti più.

Non siamo sicuri di come ci sentiamo riguardo a questo, ma possiamo capire che i genitori lo stanno apprezzando. I medici in Brasile stanno utilizzando tecniche di stampa 3D per produrre rappresentazioni tridimensionali del bambino.

Hai mai desiderato che il tuo telefono fosse un po' più intelligente o almeno un po' più amichevole? Apparentemente questi studenti l'hanno fatto perché hanno realizzato un telefono che ti leccherà la faccia. Ti consigliamo di guardare il video su questo post se vuoi essere terrorizzato.

Qui il famoso dipinto della Grande Onda è stato ricreato utilizzando 50.000 mattoncini Lego. Ci sono voluti una pazienza scrupolosa e 400 ore di lavoro e il risultato è davvero fantastico.

Questa immagine è stata scattata da una fotocamera stenopeica realizzata utilizzando una lattina di birra. È stato creato e poi dimenticato per otto anni. Mostra il sorgere e il tramontare del sole e di conseguenza mostra 2.954 scie nel cielo.

In Giappone, i ritardi sono considerati una cosa seria e se sei un passeggero hai il diritto di aspettarti di più dal servizio. Questi certificati in ritardo ti aiuteranno se ti trovi nei guai per essere in ritardo al lavoro o a scuola di conseguenza.

