Questo artista sta ricreando loghi moderni con uno stile medievale ed è fantastico

(Pocket-lint) - Ilya Denisov, alias Ilya Stallone, è una graphic designer appassionata di loghi e branding. Hanno creato delle opere meravigliose reinventando loghi moderni con uno stile medievale.

Molti dei tuoi marchi preferiti sono stati ridisegnati con vibrazioni di mezza età e uno stile artistico meraviglioso come non hai mai visto nell'età moderna.

Abbiamo selezionato una selezione dei nostri preferiti, ma consigliamo vivamente di controllare anche i loro account Instagram e Twitter per vedere di più.

Ilya Stallone ha passato del tempo a immaginare come potrebbero essere i loghi di marchi famosi in tutto il mondo se fossero stati creati durante il Medioevo.

In questo vediamo il logo di Windows ricreato con un'atmosfera antica. Windows (e il suo logo) sono cambiati parecchio dalla sua prima versione pubblica nel 1985. Immagina cosa sarebbe successo se fosse stato circa secoli fa.

L'Audi iniziò la sua vita nel 1899, quindi ha sicuramente una lunga storia nella produzione di veicoli a motore.

E se l'azienda fosse molto più vecchia? Forse con il suo logo blasonato su cavallo e carro. Forse è così che poteva sembrare?

Burger King è in realtà relativamente giovane nel grande schema delle cose.

Ma se fosse esistito ai vecchi tempi forse con un nome del genere avrebbe potuto avere il sigillo reale o almeno molto più incentrato sul marchio regale.

Tutti possono apprezzare le calzature comode e siamo sicuri che la gente del medioevo ha avuto difficoltà quando andava a caccia di scarpe.

Qui il logo Puma reinventato sembra un po' scioccato e malnutrito e lo adoriamo. Sembra che lo abbia fatto anche Puma quando la società ha pubblicato la propria risposta divertente a questo logo.

In questo logo reinventato, sembra che YouTube sia nato originariamente come compagnia teatrale o spettacolo di marionette.

Potresti essere cinico e suggerire che lo spettatore sia il burattino, anche oggi, ma è comunque una grande arte.

Gli artisti dipingono autoritratti da molto, molto tempo, quindi non è difficile immaginare che Instagram esista prima della tecnologia moderna. Ma le immagini sarebbero state su tela piuttosto che sullo schermo di un telefono.

Dove va uno per il tuo caffè? Il logo di Starbucks ha ora visto la sua piena e grottesca gloria grazie a questa rivisitazione medievale. Tuttavia, la sirena non sembra molto felice di far parte del marchio aziendale.

L'edizione medievale del logo di Firefox sta prendendo le cose alla lettera, con una volpe in fiamme. Anche quella volpe, comprensibilmente, non sembra molto felice.

