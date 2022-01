Questo straordinario artista utilizza minuscole figure per creare mini mondi brillanti

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Péter Csákvári, alias Tiny Wasteland , è un artista brillante che trasforma piccole parti del suo mondo con figure in miniatura che apparentemente vivono la loro vita in mondi minuscoli.

Queste fotografie semplici, ma brillanti, offrono una nuova prospettiva e apparentemente evocano un meraviglioso mondo immaginario. Con ogni immagine, puoi immaginare queste piccole persone che fanno i loro affari mentre i nostri oggetti giganti sono solo una parte di ciò che li circonda.

Abbiamo raccolto alcuni dei nostri preferiti per farti divertire, ma assicurati di dare un'occhiata a Tiny Wasteland su Facebook e Instagram per saperne di più.

Péter Csákvári dice che la creazione di questi mondi in miniatura è nata quando ha iniziato a fare fotografie di cibo con un obiettivo macro, poi si è reso conto che poteva fare di più.

Con il progredire della passione, ha acquistato una stampante 3D per creare le sue minuscole figure da inserire in questi mondi immaginari.

La passione di Péter Csákvári è diventata il suo sostentamento. Espone in tutto il mondo mentre usa il suo talento anche per la pubblicità.

Ci piacciono i dettagli di questa immagine e i suoi semplici orrori.

In un posacenere, diverse persone minuscole in tute ignifughe stanno apparentemente ispezionando le conseguenze di un incendio causato dalle sigarette.

Nel mezzo, un minuscolo corpo bruciato attira la loro attenzione e quest'arte racconta una storia più grande e toccante sui pericoli del fumo.

Questi piccoli operai stanno chiaramente traendo il massimo da ciò che è a portata di mano. Laddove noi esseri umani giganti ora disapproviamo le cannucce di plastica a causa del loro impatto sull'ambiente, questi uomini le usano per le tubature.

Perchè no?

Il beach volley non ha niente a che fare con il sponge volley. Immagina di giocare su una spugna come questa. Nessuna sabbia che arriva in posti dove non dovrebbe e hai praticamente una superficie rimbalzante su cui saltare in alto.

È divertente immaginare questi piccoli giardinieri che lavorano duramente sui loro verdi. A un livello micro, stanno gestendo la crescita ma saranno anche in pericolo dagli insetti, dalle lumache alle lumache.

Sembra che queste piccole persone siano brillantemente piene di risorse. Qui hanno trasformato una minuscola carrozza in un acquario. Naturalmente, questa immagine indica anche la possibilità che anche i piccoli abbiano un proprio sistema ferroviario.

Sembra che ci sia un grande sforzo in qualcosa di semplice come preparare del cibo. Tanto che anche un carrello elevatore deve essere acquistato per aiutare.

Immagina di aprire una lattina e di aspettarti di trovare del tonno solo per scoprire due persone sedute su una panchina del parco che ti rispondono.

Anche queste piccole persone sono narcisisti, a quanto pare. Questo è stato catturato dalla fotocamera mentre scattava casualmente un selfie di fronte a un uccello morto.

L'immagine racconta anche una storia del danno che la razza umana sta facendo al mondo e agli animali che lo abitano.

In alternativa a un veterinario per insetti, c'è un mondo di persone che riparano gli insetti che lavorano aiutando le minuscole creature ferite.

Qualcuno è scivolato ed è caduto nel burro e la polizia si è presentata per salvarlo. Le cose non stanno andando bene e ci sarà sicuramente un pasticcio.

In una lattina c'era una coppia pacifica sotto un albero, ma l'apertura di questa ha apparentemente scatenato il kraken.

Tuttavia, quest'uomo nella sua piccola barca non sembra essere in fase.

Essere una persona minuscola in generale sembra molto divertente, ma ci sono alcuni pericoli nascosti in agguato in luoghi innocui. Da qualche parte un culo semplice come un mucchio di farina può nascondere alcune creature arrabbiate.

Ci piace l'immaginazione di Péter Csákvári e le curiosità creative che lancia nel suo ambiente e nelle sue foto.

Qui vediamo alcuni piccoli lavoratori che fanno il loro lavoro di fare l'uva sultanina. O stanno rigonfiando l'uva arruffata?

Ci piace guardare queste immagini e immaginare un minuscolo esercito di opere che si allontanano in questo modo. Togliere il mais per metterlo nei barattoli o prepararlo per essere trasformato in popcorn.

Alcuni di questi piccoli mondi raccontano una storia importante anche per la vita reale. Come l'importanza di indossare la cintura di sicurezza nel caso in cui ti schianti contro una fragola gigante.

Vi siete mai chiesti da dove vengono le gocce di cioccolato nei biscotti? Non chiederti più.

Onestamente non ci piace più un biscotto.

