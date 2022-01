Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Instagram sta presumibilmente considerando una nuova funzionalità che renderà molto più semplice creare un'estetica della griglia del profilo.

Il leaker Alessandro Paluzzi ha notato che Instagram ha sviluppato una funzione di "modifica griglia" che ti consente di riordinare i post nel tuo profilo, piuttosto che mostrare i tuoi post in ordine di più recenti. Dal post di Paluzzi non è chiaro se la funzione dovrà essere abilitata nelle impostazioni.

#Instagram sta lavorando sulla possibilità di modificare la griglia del profilo permettendoti di riorganizzare i post nell'ordine che preferisci pic.twitter.com/fjmkJD4je2 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) 10 gennaio 2022

La possibilità di personalizzare la griglia dovrebbe essere utile per gli utenti a cui piace fare collage multi-post o per coloro che vogliono evidenziare un post importante che hanno condiviso in passato. Artisti, musicisti, celebrità e aziende allo stesso modo probabilmente apprezzerebbero la possibilità di personalizzare la griglia del proprio profilo per adattarla alla propria estetica o migliorare la propria immagine pubblica. Ma possiamo vedere che gli utenti regolari godono anche dell'opportunità di mostrare i loro migliori "grammi".

Ovviamente, Instagram stesso non ha confermato se sta davvero realizzando una funzione di riordino della griglia, quindi Pocket-lint ha contattato l'azienda per un commento. Vorremmo sapere se è attualmente in fase di test su un piccolo sottoinsieme di utenti, come Paluzzi, e se verrà implementato in modo più ampio.

Scritto da Maggie Tillman.