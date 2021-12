Come creare la tua riproduzione di Instagram 2021

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Instagram offre una serie di funzionalità, dalla sua offerta di storie di 24 ore al suo strumento Daily Limit. La piattaforma social di proprietà di Facebook offre anche una funzione Take a Break , che incoraggia gli utenti a prendersi un po di tempo dopo aver eseguito lo scroll per un certo periodo di tempo.

Accanto a queste funzionalità, e molte altre, cè qualcosa chiamato Riproduzione. In funzione come funzionalità limitata dal 9 dicembre 2021 fino alla fine dellanno, la funzione di riproduzione consente agli utenti di ricordare i momenti salienti del 2021 guardando indietro alle loro storie di Instagram e condividendo i loro preferiti.

Puoi selezionare fino a dieci storie da condividere con i tuoi follower dal tuo archivio di storie di Instagram. Ecco come creare la riproduzione 2021 delle tue storie di Instagram.

La funzione di riproduzione 2021 di Instagram è disponibile dal 9 dicembre e sarà disponibile per alcune settimane, fino alla fine dellanno, con lidea di riflettere sullanno, qualunque cosa il 2021 ti abbia portato.

Vedrai apparire un messaggio sul tuo feed Instagram quando apri lapp, che ti invita a visualizzare la tua riproduzione 2021. Tocca il pulsante "Visualizza riproduzione" e vedrai i dieci momenti salienti delle storie curati da Instagram, che puoi quindi condividere con la tua storia di Instagram. Prima di condividerlo, puoi scegliere di aggiungere o rimuovere Storie, consentendoti di rimuovere o aggiungere ricordi particolari che erano importanti per te.

Quando condividi la riproduzione, apparirà un adesivo 2021 su di essa. Se visualizzi la riproduzione 2021 di qualcun altro ma hai selezionato "Non ora" quando sei stato invitato a visualizzare la tua, o lopzione non è apparsa, puoi toccare ladesivo 2021 sulla storia di riproduzione di qualcun altro per crearne una tua.

Ricordo felice.

