Instagram Take a Break: come attivare o disattivare la funzione

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Instagram ha una funzione chiamata Take a Break, che è uno strumento progettato per "aiutare le persone a prendere decisioni informate su come trascorrono il loro tempo" sulla piattaforma social.

Gli utenti che stanno scorrendo Instagram per un certo periodo di tempo riceveranno un promemoria sul display per fare una pausa.

Ecco tutto ciò che devi sapere sulla funzione Take a Break di Instagram, incluso come funziona, come attivarla o disattivarla e dove è disponibile.

Una volta configurata, la funzione Take a Break di Instagram ti avviserà se stai scorrendo lapp per il periodo di tempo che hai selezionato suggerendoti di fare una pausa.

Puoi scegliere di disattivare del tutto la funzione Fai una pausa oppure puoi scegliere di essere avvisato di fare una pausa dopo 10 minuti, 20 minuti o 30 minuti.

Quando ricevi il promemoria Fai una pausa, Instagram ti offrirà alcuni suggerimenti su altre cose che puoi fare, come fare qualche respiro profondo, scrivere quello che stai pensando, ascoltare la tua canzone preferita o fare qualcosa sulla tua lista di cose da fare . Lidea è che ti prendi un momento per mettere in pausa e ripristinare. Il promemoria ti dà anche la possibilità di impostare un altro promemoria.

La funzione Instgram Take a Break è in aggiunta alla funzione Daily Reminder Limit. Per attivare o disattivare la funzione Fai una pausa, procedi nel seguente modo:

Apri lapp Instagram Tocca le tre linee nellangolo in alto a destra Tocca la tua attività Seleziona la scheda Ora in alto Da qui vedrai la funzione Fai una pausa e potrai disattivarla o selezionare la durata prescelta

La funzione Instagram Take a Break è stata lanciata l8 dicembre 2021. È attualmente disponibile negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Irlanda, in Australia, in Nuova Zelanda e in Canada. Verrà lanciato in tutto il mondo entro l inizio del 2022 .