(Pocket-lint) - Ikea lancerà presto una nuova app di realtà aumentata per iOS che utilizza il sensore LiDAR dell'iPhone per mappare una stanza e fornire un equivalente virtuale vuoto in cui provare nuovi mobili.

E, a differenza dell'app Ikea Place esistente, consente di eliminare i mobili già presenti.

Funziona un po' come la gomma magica di Google o la funzione Content Fill di Photoshop. È possibile apportare modifiche utilizzando l'app sul telefono o apportare modifiche più precise utilizzando il sito web di Ikea.

L'app funzionerà anche con gli iPhone non-LiDAR, ma non con la stessa efficacia. Più avanti arriverà anche sui dispositivi Android.

Una volta creato il nuovo look, è possibile condividere i progetti online. È anche possibile aggiungere gli articoli utilizzati al proprio carrello.

Ikea sta inoltre lanciando 50 nuovi showroom 3D che presenteranno online idee di design da cui trarre ispirazione.

Non è ancora chiaro quando e dove verrà lanciata l'app Ikea Kreativ, se inizialmente sarà un'esclusiva degli Stati Uniti o se arriverà anche nel Regno Unito.

Altre notizie: il marchio sta anche collaborando con gli Swedish House Mafia per rilasciare il proprio deck in vinile il prossimo autunno.

Scritto da Rik Henderson.