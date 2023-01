La navigazione di Google Maps su Wear OS non ha più bisogno del telefono

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Gli utenti di Google Maps che possiedono uno smartwatch Wear OS possono ora usufruire delle funzioni di navigazione dell'applicazione senza doversi portare dietro il telefono.

La possibilità di utilizzare la navigazione di Google Maps al polso può essere utile in molti modi, ma fino a poco tempo fa era necessario avere con sé il telefono per poterla utilizzare. Le cose sono cambiate e Google lo ha confermato attraverso la comunità di supporto di Wear OS. Google afferma che gli utenti possono ora "lasciarsi alle spalle il telefono e raggiungere più luoghi con Wear OS su Google Maps".

La mossa significa che chiunque abbia un orologio cellulare Google Wear OS può ora ottenere la navigazione turn-by-turn di Google Maps sul proprio polso senza dover portare con sé anche il telefono. Si tratta di una modifica che consente alle persone di fare una passeggiata senza il proprio telefono, ad esempio, e può anche essere utile se si ha la sfortuna di perderlo. "È particolarmente utile quando si va a correre o a fare una corsa e si è dimenticato il telefono, ma si vuole fare una deviazione o si ha bisogno di aiuto per ritrovare la strada di casa", spiega Google.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Per quanto riguarda le grandi novità, questa leggera modifica a una funzione già esistente potrebbe non soddisfare tutte le esigenze, ma sono miglioramenti come questo che contribuiscono a rendere gli indossabili così utili quando si è in giro. Lo scopo di avere uno smartwatch con cellulare è quello di non dover avere sempre con sé il telefono, e questo cambiamento contribuisce a renderlo ancora più possibile.

Accumula ricompense e vantaggi su tutte le tue carte esistenti con questa Curve Mastercard Di Pocket-lint International Promotion · 27 ottobre 2021 Questo brillante sistema ti farà risparmiare tempo e fatica ogni volta che paghi.

Scritto da Oliver Haslam.