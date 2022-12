Il supporto per le passkey di Google Chrome aiuterà a eliminare definitivamente le password

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Google Chrome supporta ora i passkey, eliminando un'altra barriera all'ingresso e aiutando Internet ad avvicinarsi sempre più a un mondo senza password.

Sebbene Google avesse già aggiunto il supporto per le passkey a Chrome Canary, la funzione è ora disponibile in Chrome Stable M108, aprendo la strada a un maggior numero di persone che potranno usufruire di questa nuova opzione di sicurezza.

Le passkey sono un'alternativa più sicura alle password che non possono essere utilizzate, il che significa che è meno probabile che causino un'enorme violazione della sicurezza quando un singolo account viene compromesso. Inoltre, le violazioni dei server e le altre fughe di notizie non possono scoprire le chiavi di accesso, mentre le password possono essere compromesse e lo sono state in passato. Ogni passkey è memorizzata sul dispositivo per una maggiore sicurezza.

Google non è la prima ad aggiungere il supporto per le chiavi d'accesso e c'è un intero standard intorno ad esse. Ma includendo il supporto all'interno di Chrome, apre immediatamente la porta a un maggior numero di utenti che altrimenti non sarebbero venuti a conoscenza delle chiavi di accesso. Inoltre, una volta configurato il tutto, gli utenti di Chrome possono riempire automaticamente i propri passepartout a piacimento.

Secondo Google, il nuovo supporto per le passkey è disponibile su Windows 11, macOS e Android.

Tutto questo è ovviamente una buona notizia, ma non è tutto ciò che serve per utilizzare i passkey. Gli sviluppatori web devono ancora aggiungere il supporto ai loro siti e servizi, cosa che sta cominciando a succedere sempre più spesso.

