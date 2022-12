Quali sono state le parole più cercate su Google nel 2022? Wordle, la regina e... Dahmer

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Ogni anno, Google pubblica un cruscotto online che rivela le parole, le persone, gli eventi e le tendenze che sono state "Googlate" (o ricercate) di più sul suo sito nei 12 mesi precedenti.

Chiamata Year in Search, la dashboard del 2022 mostra non solo le ricerche di tendenza in generale, ma anche la suddivisione di tali ricerche in tipologie come notizie, persone, attori, atleti, partite sportive, film, morti, ricette, canzoni e programmi televisivi. È anche possibile filtrarle in modo da vedere i risultati a livello globale o in un Paese specifico, come gli Stati Uniti o il Regno Unito.

Quali sono le parole più "Googlate"?

Probabilmente non sarà uno shock per voi, ma"Wordle" è stata la prima ricerca di tendenza a livello globale per il 2022. Anche la Regina Elisabetta e Jeffrey Dahmer rientrano nella top 10 delle ricerche. Probabilmente pensavate che non avreste mai letto questi due nomi nella stessa frase, eh? Immaginiamo che fossero di tendenza perché la Regina, ovviamente, è deceduta e Netflix ha pubblicato una serie di successo su Dahmer, un serial killer cannibale americano che negli anni '80 e '90 ha predato uomini appartenenti a minoranze.

Di seguito sono riportate le parole di ricerca più in voga a livello globale su Google nell'ultimo anno:

Wordle India contro Inghilterra Ucraina Regina Elisabetta India vs SA Coppa del Mondo India vs Indie Occidentali iPhone 14 Jeffrey Dahmer Premier indiano

Come trovare tutte le ricerche di tendenza

Consultate la dashboard Anno di ricerca 2022 di Google per vedere le principali ricerche dell'anno, a livello globale o nel vostro Paese.

Volete vedere le tendenze di ricerca nella vostra zona?

Quest'anno Google ha lanciato anche un hub locale che mostra le tendenze più interessanti di tutti gli Stati Uniti. Ad esempio, l'area di Burlington, Vermont, è stata l'unica negli Stati Uniti ad avere "palestra di arrampicata" tra le principali ricerche di tendenza "vicino a me". L'animale di tendenza per il 2022? I gamberi. Le aree di Anchorage, Alaska, e Des Moines, Iowa, sono state le uniche due località degli Stati Uniti ad avere "negozi di trapunte" tra le ricerche "vicino a me" di maggior tendenza.

Per vedere le ricerche di tendenza della vostra città, andate qui e digitate il codice postale o il nome della città.

Scritto da Maggie Tillman.