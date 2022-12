Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Senza Google Maps saremmo letteralmente persi. Ma, a parte la navigazione da una destinazione all'altra, l'app offre molte funzioni utili.

Una di queste è la possibilità di lasciare un puntino. Questa funzione è estremamente utile quando si cerca di indirizzare qualcuno verso una località remota, che non ha un indirizzo stradale, o quando un indirizzo elencato nell'app non è del tutto corretto.

Ecco come funziona su desktop, Android e iOS.

Come creare un pin in Google Maps su desktop

Per creare un pin dal browser desktop:

Aprite il browser e navigate fino alla homepage di Google Maps. Individuare la posizione in cui si desidera inserire un pin, quindi fare clic a lungo con il tasto sinistro del mouse sul punto in questione. Sulla mappa apparirà una piccola icona grigia a forma di spillo e si vedrà comparire un riquadro nella parte inferiore dello schermo. Fate clic sulle coordinate nel riquadro delle informazioni e apparirà un nuovo pannello sul lato sinistro dello schermo. Qui è possibile condividere il pin, salvarlo, ottenere indicazioni stradali o inviarlo al telefono.

Come rilasciare un pin in Google Maps su Android

Per inserire un pin in Google Maps quando si utilizza un dispositivo Android:

Aprite l'applicazione Google Maps Cercare un indirizzo o scorrere la mappa fino a trovare la posizione desiderata. Premete a lungo sulla posizione per inserire un puntino L'indirizzo o le coordinate dovrebbero apparire nella parte inferiore dello schermo. Toccate la posizione per condividerla, salvarla, ottenere indicazioni stradali o aggiungere un'etichetta.

Come inserire un pin in Google Maps su iOS

Su iPhone o iPad, la procedura è molto simile.

Aprite l'applicazione Google Maps Cercare un indirizzo o scorrere la mappa fino a trovare la posizione desiderata. Premete a lungo sulla posizione per inserire un puntino L'indirizzo o le coordinate appariranno nella parte inferiore dello schermo. Toccare la posizione per condividerla, salvarla, ottenere indicazioni stradali o aggiungere un'etichetta.

Cosa si può fare con una puntina caduta?

Ora che avete imparato l'arte di lasciare i puntini, è il momento di utilizzarli. Ecco alcune cose che si possono fare con le puntine cadute.

Indicazioni stradali

È facile ottenere indicazioni per un indirizzo con Google Maps, ma quando si deve raggiungere un luogo più remoto, le cose iniziano a diventare un po' più complicate.

Ad esempio, se avete trovato un luogo di grande bellezza sfogliando la vista satellitare, ma non è vicino a strade o attività commerciali. È sufficiente inserire un puntino e Google Maps vi aiuterà a raggiungerlo, in auto, a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici.

Condividere un pin abbandonato

La condivisione di una puntina è esattamente quello che sembra: permette di condividere una posizione con gli amici in modo che anche loro possano trovarla.

Su un dispositivo mobile, utilizza il menu di condivisione del sistema operativo, quindi funziona come toccare l'icona di condivisione su un'immagine o un video.

Sui dispositivi desktop, sono disponibili quattro opzioni:

Condividere un link breve generato automaticamente

Pubblicare su Facebook con l'icona di Facebook

Pubblicare su Twitter con l'icona di Twitter

Copiare il codice HTML per incorporare la mappa nel proprio sito web.

Salvare una posizione

Se avete effettuato l'accesso a un account Google, potete salvare le posizioni appuntate per accedervi facilmente in futuro. Sarà quindi possibile trovare la posizione su tutti i dispositivi collegati al proprio account.

È inoltre possibile organizzare i pin salvati in elenchi, in modo da renderli più facili da consultare se si salvano molti luoghi.

Abbiamo usato questa funzione per diversi motivi, ad esempio quando abbiamo trovato un ottimo parcheggio libero o un bel posto per la mountain bike nel bosco in cui vogliamo tornare.

Etichettare una spilla caduta

L'etichettatura di una spilla caduta funziona in modo molto simile al salvataggio di una spilla. Si può scegliere una parola o una frase personalizzata per far capire a cosa serve lo spillo.

È anche possibile aggiungere questi spilli etichettati agli elenchi, facendo di fatto la stessa cosa del salvataggio dello spillo.

Scritto da Luke Baker.