Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Google sa che fare clic da una pagina di risultati di ricerca all'altra non è divertente, quindi risparmia a tutti noi un clic o tre con lo scorrimento continuo.

Se siete abbastanza fortunati da trovare la pagina desiderata nella prima pagina dei risultati di ricerca di Google, allora sapete che sarà una buona giornata. Per tutti gli altri, fare clic da una pagina all'altra può essere sorprendentemente esasperante, quindi Google sta eliminando tutto questo. Chiunque effettui ricerche d'ora in poi potrà godere di un bellissimo scorrimento continuo.

C'è però una o due fregature. Il primo è che bisogna essere negli Stati Uniti per poter usufruire dello scorrimento continuo, almeno per ora. La funzione è disponibile solo per coloro che utilizzano la lingua inglese, il che rappresenta probabilmente il problema principale per alcuni. Speriamo che entrambi i problemi vengano risolti in breve tempo.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

A partire da oggi, negli Stati Uniti, lo scorrimento continuo viene introdotto sul desktop in lingua inglese, in modo che possiate continuare a vedere facilmente un maggior numero di risultati di ricerca. Quando si raggiunge la parte inferiore di una pagina di risultati di ricerca, ora sarà possibile vedere fino a sei pagine di risultati. pic.twitter.com/xIuVP24FFm- Google (@Google) 5 dicembre 2022

Accumula ricompense e vantaggi su tutte le tue carte esistenti con questa Curve Mastercard Di Pocket-lint International Promotion · 27 ottobre 2021 Questo brillante sistema ti farà risparmiare tempo e fatica ogni volta che paghi.

Potete vedere come funziona nel tweet incorporato qui sopra, con Google che dice che potrete vedere fino a sei pagine di risultati senza dover cliccare nulla. Lo scorrimento in fondo alla prima pagina fa apparire la serie successiva di risultati, proprio come ci si aspetterebbe. È anche il modo in cui le cose funzionano da un bel po' di tempo su mobile.

Scritto da Oliver Haslam.