La ricerca di Gmail in qualche modo è migliorata

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Google ha annunciato di aver migliorato la ricerca di Gmail per rendere i risultati più pertinenti che mai, tenendo maggiormente conto delle ricerche già effettuate.

Google ha confermato la modifica tramite un aggiornamento del blog Workspace, affermando che le persone noteranno un miglioramento della ricerca di Gmail quando utilizzano l'interfaccia web. L'azienda afferma che la ricerca tramite Gmail sul web ora "include migliori risultati di ricerca basati sulla vostra recente attività di ricerca in Gmail". Il risultato? A quanto pare possiamo aspettarci che Gmail abbia risultati di ricerca migliori perché più pertinenti e contestuali.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Se questo suona familiare, è perché la stessa funzionalità è stata annunciata in precedenza, anche se stiamo ancora aspettando i miglioramenti della ricerca mobile che erano stati promessi.

L'aggiornamento della ricerca è stato annunciato insieme a una serie di altri cambiamenti, tra cui la possibilità di ridimensionare il pannello laterale di una tabella pivot e le nuove funzionalità di condivisione dei file di Google Docs, Sheets e Slides attraverso la chat di Google Meet. Se questa cosa delle tabelle pivot non vi sembra una cosa importante, evidentemente non avete mai avuto a che fare con nomi lunghi in colonne o campi.

Migliori applicazioni per iPhone 2022: la guida definitiva Di Maggie Tillman · 30 aprile 2022 Queste sono le migliori applicazioni per iPhone in assoluto disponibili in questo momento, da quelle per la produttività a quelle per viaggiare,

"Ora, se state presentando o partecipando a una riunione da un file, potete facilmente condividerlo con le piattaforme di riunione attraverso la chat di Google Meet", spiega Google.

Tutte e tre le modifiche dovrebbero essere già disponibili per gli utenti di Internet e di tutto il mondo, quindi se non le avete ancora viste, aspettate. Google afferma che le modifiche sono "disponibili per tutti i clienti di Google Workspace e G Suite".

Scritto da Oliver Haslam.