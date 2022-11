Google Maps si arricchisce di Live View basato sull'AR, informazioni sulla ricarica dei veicoli elettrici e altro ancora

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Google Maps ha acquisito una serie di nuove funzionalità, tra cui Live View in alcuni Paesi e informazioni migliorate in tempo reale sui caricabatterie per veicoli elettrici.

L'aggiornamento di Google Maps aggiunge nuove funzioni e modifica quelle esistenti per consolidare la sua posizione di migliore applicazione cartografica su iPhone e Android. Questo nuovo aggiornamento è particolarmente importante per chi guida un veicolo elettrico.

Partendo dall'elemento AR, Google afferma che Live View è ora disponibile a Londra, Los Angeles, New York, Parigi, San Francisco e Tokyo per gli utenti dell'app Maps su iOS e Android. Live View utilizza l'AR per aiutare le persone a trovare punti di interesse, come caffetterie e negozi, tenendo il dispositivo in alto e vedendo la mappa e i dati direzionali direttamente sullo schermo.

Da tempo i conducenti di veicoli elettrici possono ottenere informazioni in tempo reale sulle stazioni di ricarica locali. Ma ora Google Maps ha un nuovo filtro che consente di scegliere di visualizzare i luoghi in cui è possibile effettuare la ricarica rapida. Si tratta di quelli con caricabatterie da 50kW o più, in modo che le auto e i camion possano essere alimentati più rapidamente.

Altri miglioramenti includono l'espansione delle informazioni sull'accessibilità alle sedie a rotelle e sulle scale a livello globale. Prima di questo aggiornamento, la funzione era disponibile solo in Australia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti. I posti a sedere, i servizi igienici e i parcheggi accessibili possono essere visualizzati tramite l'impostazione Luoghi accessibili nell'app Google Maps.

Tutte queste modifiche dovrebbero essere già disponibili nell'app Google Maps sulla piattaforma di vostra scelta.

Scritto da Oliver Haslam.