(Pocket-lint) - Avete lasciato che la vostra casella di posta Gmail si ingombrasse un po'. Se siete stufi di vedere 14.160 e-mail non lette, cancellatele. Il modo più rapido è accedere a Gmail dal web sul vostro computer portatile o desktop. Se avete troppa paura di cancellare qualcosa di prezioso, magari archiviate tutta la posta non letta. Vi spieghiamo come fare anche questo.

Come eliminare tutte le e-mail di Gmail in un colpo solo

Da Gmail sul web tramite il computer, è possibile eliminare rapidamente più e-mail di Gmail in una sola volta con un paio di clic.

Sul computer, andate su Gmail.com. Selezionate le caselle a sinistra dei messaggi che desiderate eliminare. Se si desidera eliminare tutti i messaggi, selezionare la casella in alto a sinistra. È possibile utilizzare il menu a tendina accanto alla casella per selezionare tutti o nessuno. Se i messaggi sono più di una pagina, fare clic su Seleziona tutte le conversazioni. Selezionare l'icona del cestino nella parte superiore della casella di posta, sotto il campo di ricerca.

Per ulteriori informazioni su come eliminare le e-mail di Gmail, consultare l'Assistenza Google.

Cosa succede quando si eliminano i messaggi di Gmail?

Quando si eliminano i messaggi, questi rimangono nel cestino per 30 giorni. Dopodiché vengono eliminati definitivamente. Per trovarli e recuperarli, basta andare nel Cestino.

Come archiviare tutte le e-mail di Gmail

Se si desidera rimuovere un messaggio dalla posta in arrivo ma non si vuole eliminarlo, è possibile archiviarlo.

Sul computer, accedere a Gmail.com. Selezionare le caselle a sinistra dei messaggi che si desidera archiviare. Oppure, selezionare la casella in alto a sinistra dei messaggi se si desidera archiviarli tutti. È possibile utilizzare il menu a tendina accanto alla casella per selezionare tutti o nessuno. Se i messaggi sono più di una pagina, fare clic su Seleziona tutte le conversazioni. Selezionare l'icona Archivio (casella con freccia) nella parte superiore della casella di posta, sotto il campo di ricerca.

Per ulteriori informazioni su come archiviare le e-mail di Gmail, consultare l'Assistenza Google.

Cosa succede quando si archiviano i messaggi di Gmail?

I messaggi archiviati non vengono eliminati e possono essere ritrovati in qualsiasi momento.

Ad esempio, quando si effettua una ricerca in Gmail, i risultati includono i messaggi archiviati. Inoltre, se un messaggio è stato archiviato, è possibile trovarlo aprendo l'etichetta Tutta la posta. Tenere presente che i messaggi di Gmail archiviati continuano a essere conteggiati nella quota di archiviazione.

