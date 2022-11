Google ha predisposto la copertura dei Mondiali di calcio attraverso il web, YouTube e altro ancora

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Google ha condiviso un elenco di tutti i modi in cui è possibile tenersi aggiornati sui Mondiali di calcio, quando il divertimento prenderà il via la prossima settimana.

La Coppa del Mondo FIFA prenderà il via il 20 novembre e se non potete stare incollati allo schermo del televisore per seguire tutte le partite , Google vi copre attraverso una serie di piattaforme diverse.

Si comincia con la ricerca: Google semplifica la ricerca di "Coppa del Mondo" e consente di seguire le squadre desiderate. È inoltre possibile impostare le notifiche facendo clic su un'icona a forma di campana. Altre caratteristiche includono la possibilità di trascinare i punteggi attuali dall'app Google su un telefono Android e inserirli nella schermata iniziale.

Su YouTube TV, le partite in diretta saranno disponibili tramite FOS e FS1, con tutte le 64 partite disponibili in 4K per chi si abbona al componente aggiuntivo 4K Plus. Inoltre, su YouTube saranno disponibili contenuti speciali di creatori come Deestroying, Rima, Cheeky Boyos, Jesser, Abo Flah e altri ancora.

Google permetterà anche di cercare "dove guardare i mondiali vicino a me" per vedere i ristoranti e i bar che trasmetteranno le partite in diretta. Un'ottima idea se si vuole uscire e godersi la partita con gli amici.

Infine, c'è anche un po' di Wear OS. "Con il Big Bang e FIFA World Cup Qatar 2022 di Hublot, un orologio connesso alimentato da Wear OS, è possibile indossare lo stesso orologio che tutti gli arbitri ufficiali indosseranno durante la Coppa del Mondo", spiega Google. "Durante il torneo, è possibile ottenere informazioni utili prima di una partita, come le formazioni delle squadre e i profili dei giocatori. L'orologio si anima anche se una squadra segna, in modo da non perdere mai un gol!".

Vi state preparando per le partite più importanti? Consultate la nostra guida su come guardare la Coppa del Mondo FIFA 2022 per prepararvi al meglio.

Scritto da Oliver Haslam.