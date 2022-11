Come nascondere le app su un telefono Android

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sapevate che è possibile nascondere le app sul vostro dispositivo senza disinstallarle o rimuoverle?

Abbiamo già scritto in passato di come eliminare e disinstallare le app dal vostro telefono, ma a volte potreste volerle tenere lontane da occhi indiscreti o da dita troppo agitate.

Se permettete spesso ai vostri familiari di accedere al vostro telefono, è probabile che abbiate pensato alle app a cui potrebbero accedere mentre lo utilizzano. Potrebbero esserci applicazioni che non volete che gli altri aprano per qualsiasi motivo. Probabilmente non volete che i vostri figli inviino per sbaglio messaggi al vostro capo o che rovinino il vostro feed di TikTok o peggio.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Non c'è da preoccuparsi: ci sono modi per nascondere le app, in modo che possiate continuare a usarle, ma che non siano prontamente disponibili per chi fa clic su un pulsante troppo affrettato.

È bene tenere presente che i metodi per nascondere le app variano da dispositivo a dispositivo. Questo può cambiare a seconda della versione di Android in uso sul telefono, ma anche del modello in uso. Seguite quindi questa guida per trovare i modi migliori per farlo.

Nascondere le app con le impostazioni di Android

Su alcuni telefoni Android è possibile nascondere le app utilizzando le impostazioni del telefono. Queste possono essere utilizzate per nascondere le app dalla schermata iniziale in modo che non siano facilmente accessibili a chiunque utilizzi il telefono, a patto che non si immergano anche nel cassetto delle applicazioni.

Per fare questo:

Aprire le impostazioni del telefono

Andare su "Schermata iniziale".

Cercare "Nascondi applicazioni".

Fare clic su questa voce e toccare le app che si desidera nascondere.

Se queste impostazioni non appaiono, il vostro telefono potrebbe non avere questa opzione e dovrete utilizzare uno degli altri metodi descritti di seguito.

Nascondere le app nella cartella protetta

Se avete un telefono Samsung, potreste avere accesso alla cartella sicura Samsung. Si tratta di una cartella nascosta che consente di proteggere le app, le foto e altro ancora.

Per accedervi:

Accedere alle impostazioni del telefono Samsung

Fare clic su Biometria e sicurezza

Toccare la cartella protetta

Accedere all'account Samsung e seguire la procedura.

Quindi è possibile accedere alla cartella protetta nella schermata iniziale

Fare clic su di essa per aggiungere le app

Nascondere le app su un telefono OnePlus

La tecnica per nascondere le app varia da telefono a telefono. Per gli smartphone OnePlus, esiste una funzione "Spazio nascosto" che consente di nascondere le app. Per farlo:

Aprire il cassetto delle app sul telefono

Scorrere verso destra per accedere alla cartella dello spazio nascosto

Quindi premere l'icona più in alto a destra

Scegliere le app che si desidera nascondere e spuntare per confermare.

La cartella Spazio nascosto consente di impostare una password per assicurarsi di essere l'unica persona a potervi accedere. Aprire questa cartella, quindi spuntare il menu a tre punti e selezionare per abilitare la password e impostarne una.

Nascondere le app su un telefono Xiaomi

Su alcuni telefoni non è possibile nascondere le app, ma è possibile proteggerle con una password. In questo modo si inserisce una password in alcune app sensibili, in modo che non possano essere avviate senza una password, anche se il dispositivo è già sbloccato.

Per farlo:

Aprire le impostazioni del telefono

Andare su applicazioni

Trovare e fare clic sull'impostazione "Blocco app".

Quindi selezionare le app che si desidera bloccare e fare clic su "Usa blocco app" in basso.

È necessario configurare un account Xiaomi se non lo si possiede già.

Con questo strumento, è possibile anche impostare che le notifiche siano nascoste da determinate app. Questo è l'ideale se non si vuole che altri vedano le notifiche private di alcune app mentre sono impegnati a usare il telefono.

Nascondere le app con un launcher

Se non riuscite a nascondere le app in questi modi, ci sono altre soluzioni. Se si utilizza un launcher di terze parti come Nova Launcher Prime, è possibile accedere ad altre impostazioni (su più dispositivi) che consentono di nascondere le app.

È la settimana della sicurezza domestica su Pocket-lint Di Britta O'Boyle · 8 agosto 2022 Questa settimana su Pocket-lint è la settimana della sicurezza domestica. Ecco cosa c'è da aspettarsi.

I launcher sostituiscono la schermata iniziale standard e consentono più opzioni di personalizzazione che permettono di modificare le varie impostazioni del telefono per personalizzarlo al meglio.

Nova Launcher è una di queste applicazioni che consente anche di nascondere le app:

Scaricare e installare Nova Launcher e impostarlo come launcher predefinito.

Aprire quindi le impostazioni di Nova Launcher

Toccare "Cassetti app e widget".

Cliccate su "Nascondi applicazioni".

Spuntate tutte le app che desiderate nascondere

Vale la pena notare che per ottenere i migliori risultati è necessaria la versione a pagamento di Nova Launcher, ma è anche possibile apportare alcune modifiche per "mascherare" un'app con la versione gratuita, cambiando l'icona e il nome dell'app anziché nasconderla. In questo modo, forse, le persone saranno meno propense a cliccare sull'app.

Scritto da Adrian Willings.