Google Wallet vs Google Pay: Cosa è cambiato?

(Pocket-lint) - All'inizio di quest'anno, in occasione della conferenza I/O dedicata agli sviluppatori, Google ha annunciato la sostituzione di Google Pay con Google Wallet nella maggior parte delle regioni.

Gli utenti Android di oltre 40 Paesi possono accedere a Google Wallet, che nella maggior parte dei casi ha sostituito l'app Google Pay come unica applicazione di pagamento unificata sui dispositivi Android.

Negli Stati Uniti e a Singapore, tuttavia, Google Pay e Wallet coesistono. L'app Pay viene ancora utilizzata per inviare denaro agli amici, un po' come Venmo.

Per confondere ulteriormente le cose, Google usa anche il termine Google Pay per descrivere l'atto di pagare con il proprio Google Wallet.

Ecco la distinzione ufficiale:

"Google Wallet è un portafoglio digitale sicuro e privato su Android che consente di accedere rapidamente a carte di pagamento, pass, biglietti, chiavi o documenti di identità. Con Google Wallet, potete usare il vostro telefono per pagare ovunque sia accettato Google Pay.

Con Google Pay è possibile pagare facilmente online, nelle applicazioni e nei negozi".

Per comprendere meglio questi servizi, diamo un'occhiata a cosa si riferisce oggi ciascun termine e a come il servizio è cambiato nel corso degli anni.

Portafoglio Google

In termini più semplici, Google Wallet è il nuovo nome dell'app Google Pay. Funziona come ha sempre funzionato, consentendo di aggiungere carte di credito e di debito che possono essere utilizzate per i pagamenti senza contatto con NFC.

Nel corso degli anni, Google ha aggiunto il supporto per documenti di vaccinazione e biglietti ferroviari che possono essere aggiunti al portafoglio digitale per un facile accesso. Con l'introduzione di Android 13 e dell'app Google Wallet, l'azienda sta aggiungendo il supporto per altri elementi come documenti d'identità, chiavi digitali dell'auto, carte d'imbarco, biglietti per concerti e carte fedeltà. Inoltre, sta rafforzando le misure di sicurezza per mantenere al sicuro i vostri dati preziosi.

Con tutte queste nuove funzionalità, l'app è utile per molto più che per i pagamenti, quindi il rebrand ha molto senso. Tuttavia, non è la prima volta che Google utilizza il nome Google Wallet, il che può causare una certa confusione. Di seguito vi spieghiamo la storia di Google Wallet.

Google Pay

Google Pay ora si riferisce a due cose distinte. Per la maggior parte di noi, è semplicemente l'atto di pagare con il nostro Google Wallet. Quindi, se vedete un cartello in un negozio o un badge su un sito web che dice "Google Pay accettato", significa che potete usare il vostro Google Wallet per pagare.

Se vivete negli Stati Uniti o a Singapore, Google Pay è anche il nome di un'applicazione. L'applicazione Google Pay consente di effettuare pagamenti peer-to-peer. Se, ad esempio, dovete a un amico 10 dollari, potete usare l'app Google Pay per inviarglieli, proprio come Venmo o Cash App. Per tutto il resto, si utilizza l'app Google Wallet.

Breve storia delle app di pagamento di Google

Google ha lanciato Google Wallet per la prima volta nel 2011, ed è stata la prima volta che i dispositivi Android potevano effettuare pagamenti senza contatto tramite NFC.

All'epoca, i pagamenti senza contatto erano un fenomeno nuovo e l'NFC non era ancora stato ampiamente adottato dal mercato dei telefoni Android. Google Wallet non era utilizzato da molte persone e inizialmente era limitato al telefono Google Nexus.

Dopo circa quattro anni, Google Wallet è stato sostituito da Android Pay. Android Pay si distingueva per due caratteristiche fondamentali: innanzitutto era integrato in Android e non era necessario scaricare un'applicazione aggiuntiva. In secondo luogo, era molto più facile da usare, non richiedeva di trovare l'app e di inserire un pin, ma gli utenti potevano semplicemente sbloccare il telefono e posizionarlo sul lettore per pagare.

Google Wallet ha continuato a esistere come app per l'invio di denaro peer-to-peer, proprio come Google Pay oggi (già abbastanza confuso?).

Nel 2018, Google ha unito i servizi Google Wallet e Android Pay, riunendoli sotto il nome di Google Pay. Nelle regioni supportate, sia i pagamenti peer-to-peer che la funzionalità di portafoglio digitale sono stati riuniti nella stessa app.

Come abbiamo già detto, negli ultimi anni Google ha aggiunto sempre più funzionalità a Google Pay. Alla fine ha permesso di memorizzare carte regalo, biglietti, tessere associative e altro ancora.

E questo ci porta a oggi, con il rebrand di Google Wallet, che sembra un nome più accurato per il servizio, ma la separazione dei pagamenti peer-to-peer, che sembra un passo indietro.

Per quanto riguarda il futuro, il tempo ce lo dirà, ma speriamo che non si tratti di un nuovo rebrand in Android Pay.

Scritto da Luke Baker.