Google punta sui tablet con un massiccio aggiornamento di Chrome

(Pocket-lint) - Google ha finalmente dato un po' di amore a Chrome sui tablet, aggiungendo una nuova visualizzazione side-by-side e altro ancora per chi utilizza il suo browser su dispositivi diversi dai telefoni.

La mossa è una rara novità per gli utenti di tablet Android di Google, ma arriva subito dopo l'annuncio del prossimo Pixel Tablet, forse per spiegare la nuova attenzione. Indipendentemente dal luogo in cui avviene, la novità è benvenuta e gli utenti di Chrome saranno senza dubbio contenti di vederla.

Il primo miglioramento è stato progettato per rendere più facile la gestione delle schede. Google afferma che un nuovo design affiancato rende più facile selezionare la scheda giusta, ad esempio. Chi passa rapidamente da una scheda all'altra può anche utilizzare la funzione di scorrimento automatico all'indietro per passare da una scheda all'altra. Chi chiude regolarmente le schede per sbaglio apprezzerà anche il fatto che Chrome ora nasconde il pulsante di chiusura quando le schede diventano troppo piccole.

Un altro miglioramento è una nuova visualizzazione che mostra tutte le schede aperte in una griglia, insieme a un'anteprima della pagina aperta in quel momento. In questo modo è più facile trovare la scheda che si sta cercando, soprattutto per coloro che preferiscono indicazioni visive piuttosto che leggere il nome di una scheda.

Poi, il drag and drop. Chrome ora supporta il trascinamento di immagini, testo e link da Chrome ad altre applicazioni come Gmail, Foto e altre ancora. Si tratta di un'ottima funzione per chi vive la propria vita in modalità split-screen, in particolare.

Il nuovo aggiornamento contiene altre novità. Ora si può dire a Chrome di richiedere sempre la versione desktop di una pagina web e ci è stato detto che in futuro i gruppi di schede arriveranno anche su Chrome su tablet Android.

Scritto da Oliver Haslam.